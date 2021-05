Tra l'Ue e la ripresa industriale c'è la crisi delle supply chain

"L'aumento della produzione industriale dell'Eurozona a marzo - pari un modesto 0,1% - è stato in parte influenzato da alcune carenze nella catena di approvvigionamento globale, in particolare per quanto riguarda i semiconduttori". Il commento di Gero Jung, chief economist di Mirabaud Am.

Nel dettaglio, all'interno del settore si registrano importanti divergenze. Guardando ai lati positivi, il segmento chimico e farmaceutico (+5%) ma anche i computer (+18%) hanno livelli di produzione ben al di sopra di quelli registrati l’anno scorso.

Ma altri settori - incluso il tessile (-10%) – sono rimasti più indietro. È importante notare che l'industria dei trasporti e delle automobili (che fa registrare una flessione superiore al 16%) sta soffrendo, anzitutto a causa della carenza globale di semiconduttori.

Le differenze sono notevoli non solo all'interno dei settori, ma anche tra i diversi Paesi. Per esempio, in Francia e Germania la produzione industriale è del 5% inferiore ai livelli di inizio 2020, mentre in Italia e in Spagna questo divario è molto meno pronunciato (in entrambi i Paesi il dato è intorno al 2%).

I dati totali per l'Eurozona devono tenere presente il caso dell’Irlanda, che ha registrato una produzione del 34% superiore ai livelli pre-crisi, per ragioni connesse ai diritti sulla proprietà intellettuale. Nel complesso, questi dati dovrebbero migliorare – con le ultime rilevazioni che segnalano un momentum particolarmente positivo.