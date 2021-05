Green e grano: un webinar di AllianzGI con il Milanese Imbruttito

“Green e grano: coloriamo insieme il futuro”: è il titolo del webinair di AllianzGI con Germano Lanzoni, comunicatore contemporaneo e attore del “Milanese Imbruttito” e Giovanni Mori, ingegnere energetico, consulente e specialista di impatto ambientale per le aziende, in programma giovedì 27 maggio alle ore 18. Il webinar è dedicato a investitori professionali e investitori privati. Iscrizioni a questo link.

Il percorso di AllianzGI nel mondo della sostenibilità si arricchisce così di una nuova importante tappa: attraverso i colori dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile si delineerà un nuovo orizzonte per investire in modo consapevole, che guardi alle tematiche sociali e ambientali di oggi e di domani, tra cui la transizione climatica.

Un modo innovativo per analizzare le sfide che il pianeta pone al nostro tempo, con un focus sulla visione di AllianzGI in merito alle opportunità di creare valore con l’integrazione dei fattori Esg nelle decisioni di investimento.