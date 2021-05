Il 25 maggio torna ConsulenTia: come l’energia incontra l’innovazione

Il 25 maggio alle 10 si svolgerà la nuova edizione digitale di ConsulenTia – come l’energia incontra l’innovazione. Fra i keynote speaker del convegno inaugurale a cura di Anasf, live dalle 10 su www.consulentia2021.it, ci sarà Mario Nava, direttore DG Reform Commissione europea, per dare voce all'Europa delle riforme, verso la trasformazione digitale e la transizione ecologica. All’incontro, dal titolo "Riforme strutturali e crescita sostenibile: il ruolo dell'innovazione", saranno presenti anche Maurizio Primanni, presidente e fondatore Excellence Consulting, e Niko Sarris, Product Manager PowerGrass, per un focus sull’evoluzione della professione di consulente finanziario e sul rapporto tra il mondo dell’imprenditoria e l’innovazione.

I dettagli sul convegno di apertura di ConsulenTia e sugli speech a cura dei partner della giornata sono visibili a questo link.