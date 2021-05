IwBank, Andreozzi branch manager a Roma

Fabrizio Andreozzi è stato nominato branch manager di IwBank a Roma e provincia. Andreozzi inizia la sua attività professionale nel 1992 - in Sanpaolo Invest- in qualità di Team Manager. Iscrittosi all'Albo dei Consulenti Finanziari nell'aprile del 1994, ha proseguito il suo percorso di crescita, maturando importanti esperienze manageriali in prestigiose realtà bancarie.

Andreozzi fa il suo ingresso in IWBank, assumendo il ruolo di Branch Manager nella sua area di competenza, Roma e provincia. Profilo di particolare rilievo, vanta una lunga esperienza professionale in ruoli di crescente responsabilità nell'ambito del reclutamento, della gestione e dello sviluppo del potenziale di consulenti finanziari di alto profilo. Fabrizio si unisce ad un team di grande valore, guidato dall'Area Manager Massimo Maiuri.

Nel periodo 1° gennaio – 30 aprile 2021 nelle reti Fideuram, IWBank e Sanpaolo Invest sono stati inseriti 117 nuovi private banker. Il numero complessivo dei private banker delle reti Fideuram, IWBank e Sanpaolo Invest al 30 aprile 2021 risultava pari a 5.482.

Ecco alcuni altri inserimenti di rilievo del mese di aprile: in Fideuram Antonio Mancini in Puglia, Filippo Nalin nel Lazio e Gioele Stellati in Toscana; in IwBank Alessandro Viola nelle Marche; in Sanpaolo Invest Chiara Bellio in Piemonte.