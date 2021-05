Ocf, cancellato un consulente finanziario ex dg di Invest Banca

Stefano Sardelli, ex consulente finanziario ed ex dg di Invest Banca finita in amministrazione straordinaria, è stato cancellato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera: “le osservazioni presentate dall’interessato consistono in una mera rappresentazione e/o ricostruzione di fatti e circostanze non suffragate da alcun atto o documento all’infuori di un articolo di stampa che risulta privo di attendibilità tale da assurgere a fonte di prova della sua estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi della Banca”.