Xtrackers (Dws) quota tre Etf su Borsa Italiana

Si amplia ulteriormente l’offerta sul mercato italiano di Xtrackers, provider Etf di Dws, attraverso la quotazione sulla Borsa Italiana di due Etf tematici e di un Etf che offre esposizione alla versione equiponderata dell’indice S&P500. Gli Etf tematici sono stati lanciati all’inizio del 2019 e replicano indici calcolati da Nasdaq, Inc. e sviluppati in partnership con Dws e l’IT company Yewno. Yewno ha sviluppato una tecnologia capace di processare ed analizzare milioni di brevetti allo scopo di riuscire ad identificare i “vincitori” del futuro, nell’ambito di 35 temi. Gli Etf di Xtrackers sono focalizzati sui seguenti:

Artificial Intelligence and Big Data: Elaborazione del Linguaggio Naturale, Apprendimento Profondo (Deep Learning), Riconoscimento Vocale & Chatbots, Riconoscimento delle Immagini, Cloud Computing, Sicurezza Informatica e Big Data.

Future Mobility: Veicoli a Guida Autonoma, Veicoli Ibridi, Veicoli Elettrici, Quantum information & Optics, Grafica 3D, Batterie Elettriche e a Litio.

I 2 indici replicati dagli Etf Xtrackers sono composti da un massimo di 100 società di tutto il globo, inclusi i paesi emergenti, alle quali viene attribuito il medesimo peso.

L’Etf Xtrackers S&P 500 Equal Weight Ucits replica un indice che include gli stessi componenti dell'indice S&P 500, ma equiponderati. In corrispondenza di ciascun ribilanciamento trimestrale ad ogni società viene quindi assegnato il medesimo peso, pari allo 0,2% del totale. Un indice equiponderato generalmente mira a ridurre la concentrazione nelle azioni a maggior capitalizzazione dell’Indice di riferimento allo scopo di: a) trarre beneficio della cosiddetta “mean reversion” sia dei prezzi che delle valutazioni attraverso la regola “Buy low, sell high”, b) aumentare l’esposizione al fattore “size”, incrementando il peso dei titoli a minore capitalizzazione.

“Siamo molto orgogliosi di portare sul mercato italiano l’Xtrackers S&P 500 Equal Weight Ucits Etf, vista la raccolta record registrata nel corso degli ultimi mesi. Questo Etf è diventato uno dei nostri prodotti di punta avendo da poco superato la soglia dei 5 miliardi di dollari di patrimonio in gestione. Per le sue caratteristiche tecniche, maggiore esposizione a settori value e a titoli caratterizzati da una minore capitalizzazione, si è rivelato infatti di estremo interesse per coloro che pensano che l’attuale contesto economico sia caratterizzato da una fase di reflazione” - afferma Mauro Giangrande, head of Passive sales EMEA South di Dws - Con i nuovi innesti tematici inoltre l’obiettivo è quello di offrire degli Etf altamente innovativi in un’area molto strategica e che ha ancora ampi margini di crescita”.