Barrs (Goldman Sachs Am), “Il progresso tecnologico è inarrestabile. Nonostante la rotazione”

La rotazione settoriale è iniziata. Ma il megatrend tecnologico non si ferma affatto. E, come spiega Luke Barrs, Head of Client Portfolio Management, Fundamental Equity EMEA di Goldman Sachs Asset Management, se è vero che i recenti venti contrari hanno spinto gli investitori a mettere in dubbio la sostenibilità di questa crescita, sicuramente queste preoccupazioni sono sopravvalutate. “Ciascuno dei quattro megatrend che abbiamo identificato – ovvero progresso tecnologici, sostenibilità ambientale, cambiamento delle abitudini dei consumatori e futuro dell'assistenza sanitaria - è destinato a guidare sempre di più la crescita economica in un mondo caratterizzato da una crescita bassa”, spiega Barrs. “Nell'ambito tecnologico – aggiunge lo strategist - ciò che abbiamo osservato all'inizio della crisi era che la pandemia stava agendo come un catalizzatore per l'innovazione, e che le aziende che non avevano iniziato a pensare alla loro transizione verso il digitale dovevano farlo immediatamente”.

Come spiega lo Barrs, le aziende tecnologiche entrare nella crisi con bilanci molto solidi e il mercato è rimasto sorpreso da quanto abbiano investito aggressivamente durante il ciclo. “Riteniamo che i benefici di questi investimenti si manifesteranno nei fondamentali solo nei prossimi 12-24 mesi, quando le economie si apriranno e cominceremo a vedere una rapida accelerazione e adozione delle innovazioni da parte dei consumatori e delle imprese”, afferma Barrs. Detto questo, più di recente abbiamo assistito a movimenti di prezzo negativi, in quanto gli investitori hanno compiuto una rotazione dai titoli che hanno ottenuto i migliori risultati durante la crisi fino ad ora. “Crediamo che questo fenomeno rappresenti un'opportunità per la gestione attiva e che ci troviamo in un ottimo contesto per capire quali sono le tecnologie chiave che saranno parte integrante del futuro rispetto e quelle che stavano semplicemente beneficiando di circostanze contingenti e che probabilmente diventeranno obsolete quando usciremo dalla crisi”, è l'opinione di Barrs.

Ma quali sono le migliori opportunità? Secondo Barrs sono da individuare nel FinTech, vale a dire i pagamenti digitali, nelle neobank e nell'ascesa dei mobile wallet, così come nei componenti smart e, naturalmente, nei semiconduttori, che sono alla base di tutto il progresso tecnologico. “Mentre la natura ciclica della ripresa probabilmente continuerà e ci aspettano venti contrari, la nostra tesi rimane invariata”, dice lo strategist. Che conclude: “Crediamo infatti che l'innovazione tecnologica si stia espandendo oltre gli Stati Uniti, verso i Mercati Emergenti e alcune aree dell'Europa, oltre le mega-cap e lungo tutto lo spettro delle capitalizzazioni di mercato. Pensiamo che questa tesi si sia rafforzata a seguito della crisi e continuiamo a credere che il progresso tecnologico abbia ancora molta strada da percorrere”.