Investimento attivo o rading attivo? Meglio proprietari, che in affitto

"Esiste una differenza sostanziale fra trading attivo e investimento attivo. I trader attivi "affittano" asset finanziari. Speculano sulla tempistica delle inversioni di tendenza e dei cambi di leadership nel mercato, e variano le posizioni nel tentativo di catturare trend mutevoli". Il commento di Robert Almeida, portfolio manager e global investment strategist di Mfs Im.

Una strategia molto difficile da attuare in maniera sistematica, che spesso conduce a risultati estremamente variabili. Noi adottiamo un approccio diverso. Investiamo attivamente. Il nostro intento è detenere gli asset finanziari, non per un solo ciclo di mercato ma spesso per più cicli.

Specialmente nei settori ciclici, questo approccio richiede di identificare le società del settore meno commoditizzate, più differenziate e a più alto valore aggiunto, in grado di creare valore nel lungo termine indipendentemente dal contesto economico.

I fornitori tendono ad essere meno ciclici

Consideriamo per esempio il settore dell'edilizia residenziale. Il modo più diretto per investire in questo comparto è puntare sulle società "pure play", come i costruttori. Tuttavia, queste imprese dipendono in misura sostanziale dall'andamento dell'economia, dal sentimentdei consumatori e dall'accessibilità economica. Sono anche aziende ad alta intensità di capitale, una caratteristica che tende a condurre ad un'elevata variabilità dei margini.

Gli investitori possono tuttavia ottenere un'esposizione al settore residenziale in altri modi. Come sa bene chiunque possieda una casa, ogni edificio è composto da una molteplicità di sistemi, e quasi nessuno di essi ha una durata eterna.

Circa due terzi del costo di una nuova casa sono rappresentati dal terreno e dalla manodopera; i materiali edili costituiscono la parte restante. Una percentuale significativa di questi costi è riconducibile alle finiture interne, ma questo segmento è fra i meno commoditizzati.

In questo ambito, la qualità e l'estetica sono determinanti, ed assicurano pricing power e una sostenibilità dei margini ai produttori di componenti per l'edilizia come sanitari e mobili. Anche i fornitori di vernici e di materiali per tetti, pavimenti ed isolamento sono società integrate verticalmente, con una simile differenziazione basata sulla qualità dei prodotti.

Per questi fornitori, il mercato non si limita alle nuove costruzioni. Negli Stati Uniti, dove la durata media di una casa è di circa 43 anni, i proprietari sono spesso impegnati in progetti, ristrutturazioni o riparazioni. A nostro giudizio, ciò spiega perché i fornitori edili sono meno ciclici dei costruttori e quindi, in definitiva, aziende migliori.

Detenere asset finanziari

L'investimento attivo va oltre l'identificazione di asset finanziari con un percorso sostenibile verso una redditività del capitale corretta al rischio su diversi anni relativamente solida. Dal nostro punto di vista, investire significa possedere una partecipazione in società con proposte di valore sostenibili, o se preferite, società con uno scopo.

Per essere gestori responsabili del capitale, occorre andare oltre la valutazione dei rischi rilevati all'interno di un modello finanziario. Pratiche occupazionali scorrette nella catena di fornitura di una società, prezzi di trasferimento dubbi finalizzati ad evitare le tasse, il modo in cui un'impresa affronta le tematiche sociali — sono tutte questioni che richiedono una continua interazione con i vertici aziendali, i consigli di amministrazione e gli altri stakeholder.

È una responsabilità importante di cui ci si fa carico nel momento in cui si investe il capitale di altri. I gruppi dirigenti delle aziende tendono ad ascoltare maggiormente chi possiede una partecipazione, rispetto a chi "affitta" i titoli.

È possibile conseguire profitti immensi identificando l'esatta tempistica dei cambiamenti di regime e di leadership di mercato, ma è con l'investimento in società con uno scopo che si può generare a nostro avviso una sovraperformance nel lungo termine. Il rapporto, a nostro giudizio, è causale e non casuale.