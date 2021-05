L'Ocf sospende un consulente finanziario

A. F. è stato sospeso per un mese dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Intesa Sanpaolo. Si legge tra l’altro nella delibera che “l’operazione non autorizzata, realizzata mediante apposizione di firma apocrifa, non ha riguardato operazioni di investimento della clientela, ma la singola attivazione di un servizio di consulenza non richiesto, di limitato costo, peraltro risoltosi senza alcun pregiudizio economico per il cliente”.