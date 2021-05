Valeur group acquisisce la piattaforma Linkedtrade

Valeur, gruppo indipendente specializzato in asset management e trading, ha annunciato l’acquisizione di LinkedTrade, piattaforma SaaS multi-dealer leader nella trasformazione digitale del settore dei prodotti strutturati, con l’obiettivo di rinforzare il proprio posizionamento e potenziare la propria offerta in termini di soluzioni d’investimento.

LinkedTrade, FinTech company con sede a Londra, utilizzando le più avanzate tecnologie unisce digitalmente domanda e offerta attraverso meccanismi automatici end-to-end di ideazione, determinazione prezzi, negoziazione e monitoraggio di prodotti strutturati su misura. Fin dalla sua fondazione, l’obiettivo di LinkedTrade è stato quello di rendere i prodotti strutturati disponibili a tutti gli investitori con un elevato livello di trasparenza e fornire risposte immediate alle esigenze dei clienti.

L’acquisizione permetterà a Valeur Group di rafforzare la propria offerta, facendo leva sull’alto grado di innovazione e sulle competenze tecnologiche della piattaforma. Questo si tradurrà in maggiore efficienza, meno rischi operativi e un incremento dei canali di distribuzione.

L’operazione rientra in una precisa linea strategica del gruppo che mira ad investire in innovazione e tecnologia a servizio delle soluzioni di investimento ed estendere ulteriormente la propria presenza geografica attraverso una piattaforma globale. Grazie all’accordo, LinkedTrade manterrà la sua indipendenza mentre Valeur Group continuerà ad investire nel suo sviluppo.

Lorenzo Vangelisti, fondatore e Ceo di Valeur Group, ha dichiarato: “L’acquisizione di LinkedTrade, piattaforma digitale leader nell’industria, è per noi un grande passo avanti per ampliare la nostra offerta di soluzioni d’investimento ed il nostro profilo tecnologico. Siamo fieri di questo accordo che da un lato ci consente di offrire ai nostri clienti un servizio ancora più completo e dall’altro rappresenta il punto di partenza per sviluppare ulteriormente la tecnologia di LinkedTrade”.

Nicolas Gaumont-PratMedia Ceo di LinkedTrade, ha commentato: “Siamo lieti di entrare a far parte di un gruppo in continua crescita e sviluppo come quello di Valeur, con solida esperienza in servizi di trading. Condividiamo la loro visione strategica e i valori fondanti quali professionalità, precisione e orientamento al risultato. Questo rappresenta l’inizio di una proficua collaborazione che permetterà anche a noi di crescere ed ampliare sempre di più i nostri servizi digitali”.

Nell’ambito dell’operazione, Valeur Group è stata assistita in tutti gli aspetti legali connessi nelle varie giurisdizioni interessate dallo studio legale internazionale Dla Piper.