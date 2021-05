Il ranking di Fida

Secondo la classifica di Fida, nel mese di aprile in testa ai fondi Equity c’è l’Invesco Gold&Special Minerals AH Acc EUR che è salito di oltre il 13%; la performance a tre mesi supera il 36%, ma quella a un anno è negativa del 2,76%. Al secondo posto nel mese di aprile si piazza il SEB Nordic Small Cap C EUR a quota 12,7%, con una super-performance a tre mesi di oltre il 119%, e una crescita annuale del 12,69%. Terza piazza per BGF World Mining C2 Cap EUR Hdg, che sfiora il 10% nel mese, supera il 41% nel trimestre e sull’anno è il migliore della rop ten: più 17,66%.