Ocf: non operate con tradobit.com

Ocf segnala che gli iscritti all’albo tenuto non sono autorizzati ad operare per il tramite di https://www.tradobit.com. Si raccomanda, prima di sottoscrivere contratti o corrispondere somme di denaro, di verificare lo stato di iscrizione del soggetto, la sezione dell’albo in cui il soggetto risulta iscritto e la società per conto della quale è autorizzato ad operare attraverso la funzione “consulta albo”.