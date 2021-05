Vontobel investe nell’esplorazione dello spazio con il Tracker certificate sul Solactive space technology index

Vontobel, player di primaria importanza a livello europeo nel campo dei certificati e presente sul mercato italiano dal 2016, ha quotato sul SeDeX di Borsa Italiana il suo primo tracker certificate sul settore dell’aerospace, il Vontobel Tracker certificate sul Solactive space technology index.

Il settore aerospace, di particolare attualità per via della missione su Marte del rover Perseverance con a bordo il piccolo elicottero Ingenuity, è una industry che a fine 2019 contava già un giro d’affari pari a oltre 400 miliardi di dollari, soltanto per lo sviluppo e la costruzione del rover sono stati investiti otto anni di lavoro e 2,5 miliardi di dollari.

Non soltanto gli stati sostengono la ricerca spaziale con investimenti miliardari, ma sono sempre di più anche le aziende private attive nel settore. Il progresso tecnologico ha infatti ridotto i costi, favorendo la nascita di nuove start-up. A questo scenario si affianca la possibilità che i viaggi spaziali per i privati, a breve, non siano più solo un sogno.

Il Tracker Certificate di Vontobel replica un paniere di 20 titoli leader nel campo della tecnologia spaziale (satelliti, sonde spaziali, lanci spaziali, voli spaziali e turismo, stazioni spaziali ed esplorazioni spaziali), con una capitalizzazione non inferiore a 750 milioni di USD e un volume di scambi giornaliero pari ad almeno due milioni di USD negli ultimi tre mesi. Le aziende che, oltre a operare nel settore dell’aerospazio, producono armi, vengono escluse. I titoli sono selezionati tramite ARTIS®, algoritmo proprietario della società tedesca Solactive, che effettua e rielabora uno screening di tutte le informazioni pubbliche riguardanti notizie finanziarie, profili economici e informazioni pubbliche delle diverse società. Una volta effettuata questa analisi, l’algoritmo seleziona le società che presentano la maggiore esposizione al business dell’aerospace.

Il Tracker Certificate sul Solactive Space Technology Index è parte della numerosa gamma di certificati tematici a partecipazione, che sul mercato SeDeX rappresentano un’offerta unica di Vontobel. Questi strumenti permettono agli investitori di usufruire dei vantaggi tipici sia dei certificati (soglie di ingresso basse, struttura fiscale favorevole per la compensazione di minusvalenze, trasparenza e liquidabilità tipiche degli strumenti quotati in Borsa) sia dei fondi passivi, cioè che, in linea di principio, replicano linearmente l’andamento dell’indice tematico, che offre ampia diversificazione e capacità di adattare i portafogli a nuove condizioni di mercato.

Alessandro Cassiani, responsabile Structured products distribution Italia di Vontobel ha commentato: “Poco più di 50 anni fa, milioni di persone hanno guardato con emozione il primo allunaggio dell’umanità. Da allora, l'industria spaziale globale è cresciuta fino a diventare un mercato multimiliardario, che sta ora immaginando di aprire le porte al turismo. Già nel quarto trimestre del 2021 è previsto il primo volo nello spazio per civili, un mercato che potrebbe valere miliardi. La tecnologia spaziale sta anche attirando un crescente interesse da parte degli investitori, che potrebbero trovare interessanti opportunità. Tuttavia, non è facile selezionare le migliori storie tra il gran numero di imprese attive nel settore della tecnologia spaziale. Per questo motivo, Vontobel, ha deciso di lanciare un tracker sul Solactive Space Technology Index, per permettere agli investitori interessati alla industry, ma che non vogliono investire nei singoli titoli, di beneficiare delle prospettive di crescita a lungo termine legate a un settore in costante evoluzione, con il vantaggio fiscale e la semplicità di utilizzo, tipici dei Tracker Certificate”.