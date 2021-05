Consob sospende due Initial coin offering

Consob ha sospeso in via cautelare, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 58/1998 (Testo unico della finanza – Tuf), l'Initial Coin Offering (ICO) avente ad oggetto l'investimento di natura finanziaria denominato "BFCL Coin (BFCL)", promossa da Bolton Holding Limited e Bolton First Credit Limited, anche tramite il sito internet www.bfclcoin.com, in violazione dell’articolo 94-bis del Tuf (delibera n. 21854 del 19 maggio 2021).

Stessa sorte per l’Initial Coin Offering (ICO) avente ad oggetto l'investimento di natura finanziaria denominato "Niwix token (NWX)” promossa da Niwix Limited, anche tramite il sito internet www.niwix.org, in violazione dell’articolo 94-bis del Tuf (delibera n. 21853 del 19 maggio 2021).

Consob ha infine vietato, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera c) del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia di investimenti di natura finanziaria promossa da QubitTech Corporation tramite il sito internet www.qubittech.dev (delibera n. 21859 del 19 maggio 2021).

L’attività promossa da QuibitTech Corporation era già stata sospesa con delibera n. 21737 del 25 febbraio 2021.