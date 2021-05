La deprimente situazione dell’Enasarco, la fondazione previdenziale che dovrebbe assicurare le pensioni a 220 mila agenti e rappresentanti di commercio, alla vigilia di una riunione del consiglio d’amministrazione convocata da una parte degli eletti in dispregio di un’ordinanza del Tribunale e di una diffida del ministero, si tinge di colori giudiziari anche più foschi. Uno dei consiglieri confinati in minoranza, Massimo Tamborrino, leccese, indicato per il cd da Assopam (l’associazione degli agenti e mediatori creditizi), ha infatti emanato ieri un suo comunicato personale per annunciare una totale dissociazione dal consiglio ed azioni legali in caso di non-desistenza dalla convocazione.





Comunicato Stampa

#conoscere, rispettare, rappresentare



Roma, 25 maggio 2021



A tutti i colleghi, perché è giusto che sappiano, direttamente dalla voce viva di chi è in prima linea e rivendica legalità e rappresentanza.



Sono Massimo Tamborrino, in qualità di nuovo rappresentante eletto nella componente lato imprese della Fondazione Enasarco, sento il dovere di informare tutti, su quanto sta succedendo all’interno della “querelle” sullanuova “governance” della Fondazione, che rischia di compromettere il bene e gli interessi dei suoi iscritti, attraversocomportamenti volti ad ignorare quanto stabilito da un pronunciamento giudiziale emesso dal Tribunale di Roma indata 22 aprile u.s. (nell’ambito del procedimento cautelare iscritto al n. 745- 1/2020 R.G.).



Mi riferisco alla convocazione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco in programma nella giornata di domani 26 maggio 2021, che in contrasto con le statuizioni contenute nell’ordinanza resa dal Tribunale di Roma in data 22 aprile u.s., nonché delle raccomandazioni pervenute dallo stesso MinisteroVigilante reiterate anche in data odierna, intende assumere decisioni che impegnano anche finanziariamente la Fondazione e pertanto anche gli interessi dei propri iscritti (tra cui anche lo scrivente), senza la dovuta prudenza erispetto delle vicende in corso di definizione.



Per le ragioni esposte, ho formalizzato a tutti i consiglieri, ai Ministeri Vigilanti e al Collegio Sindacale, il mio totale dissenso a tale adunanza, ritenendo che la riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazioneprevista per il giorno 26 maggio

p.v. sia stata illegittimamente convocata e che, ove l’adunanza consiliare dovesse effettivamente tenersi, tutte ledelibere che il medesimo Consiglio di Amministrazione dovesse adottare in quella sede – al pari di quelle dallostesso adottate a partire dal suo insediamento – saranno affette da insanabili vizi di invalidità.



Ho ribadito la mia opinione, che la condotta assunta contravviene ad un ordine del Giudice e in quanto tale potrebbe assumere anche rilevanza penale, e se ciononostante, si decidesse comunque di celebrare l’adunanzaconsiliare, ho formalmente riservato di promuovere presso le competenti Autorità ogni e più opportuna iniziativa atutela sia personale, da iscritto agente, e dell’Ente finalizzata all’accertamento delle responsabilità, anche dirilevanza penale, derivanti dalle condotte poste in essere successivamente all’emanazione da parte del Tribunale diRoma della citata ordinanza cautelare.



Mi auguro che questa mia iniziativa di rivendicare il rispetto delle sentenze, anche se sfavorevoli, possa convincere tutti, a trovare al più presto ragionevoli soluzioni di “governance”, che ritrovino quale fine principale ed esclusivola salvaguardia degli interessi degli iscritti alla Fondazione.