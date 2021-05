Boom di quotazioni delle Spac a Wall Street. Nei primi due mesi del 2021 ne sono state quotate 246 delle cosiddette “Special PurposeAcquisition Companies”, contro le 248 di tutto il 2020. In Italia dalla legge istitutiva, del 2011, ad oggi ne sono nate 30, l’ultima delle quali a firma di Claudio Costamagna, per sviluppare un progetto di insurtech.



Ma gli analisti del mercato continuano ad interrogarsi sulle ragioni del fenomeno e sulle sue implicazioni riguardanti la trasparenza, la neutralità e l’efficienza delle transazioni borsistiche sui titoli di queste Spac.



Non sembrano esserci dubbi sul fatto che questo fenomeno sia influenzato dalla crescente disponibilità di fondi delle famiglie, dei tassi di interesse a livelli minimi (sia di riferimento sia di rendimento di obbligazioni) che rendono poco interessanti molte “assetclass” del mercato, presentandosi ai più come una soluzione alternativa sia alle quotazioni realizzate mediante tradizionali IPO (“Initial Public Offering”) sia agli investimenti in fondi di “private equity”.



Nell’ultimo decennio, infatti, numerose società hanno dovuto revocare la loro Ipo o ridurre notevolmente i prezzi di collocamento per le difficoltà di mercato riscontrate in relazione ai numerosi adempimenti imposti dalla legge. La Fincantieri, per fare un solo ma eclatante esempio, per ottenere una domanda tale da soddisfare il requisito della creazione del flottante minimo, ha dovuto ridurre notevolmente il prezzo di collocamento delle azioni.



Tali difficoltà potrebbero tuttavia essere evitate ricorrendo ad una Spac e si potrebbe ulteriormente trarre beneficio da una riduzione del tempo e dei costi di quotazione. Le critiche che vengono formulate allo strumento della Spac riguarda principalmente il grado di rischio dell’operazione. La combinazione dell’elevato grado di liquidità dei mercati con l’ottimismo degli investitori - specialmente quelli di oltre oceano - infatti, ha fatto si che la domanda di investimenti in Spac provocasse rilevanti fluttuazioni di prezzo non perfettamente correlate all’andamento dei risultati economici della società target.



Il modello della Spac è stato ulteriormente criticato e definito più che un’innovazione normativa, una rivisitazione della disciplina dei fondi di private equity, per quanto le caratteristiche dei due istituti siano nella sostanza difformi.



I due modelli, sono indubbiamente caratterizzati da tratti comuni tra cui la presenza di promotori professionali (la cui remunerazione è calcolata in funzione delle “performance”).



Rispetto ai fondi di “private equity” che generalmente diversificano i propri investimenti, l’obiettivo della Spac è tuttavia quello di effettuare una “business combination” con una società target non quotata ma caratterizzata da un ottimo potenziale di crescita.



La scelta di costituire una Spac consente - per un’impresa che voglia accedere al mercato dei capitali - di trarre beneficio da una meno stringente regolamentazione. Prima fra tutte, l’esenzione dall’applicazione della normativa attinente ai servizi e alle attività di investimento rispetto a quella applicata ai fondi di “private equity”, i quali, attenendo alla categoria degli Oicr (Organismi di Investimento Collettivi del Risparmio), sono invece soggetti ad un quadro normativo ben rodato.



Va comunque ricordato che la collocazione di quote di fondi di private equity al pubblico indistinto, e mediante sollecitazione di pubblico risparmio, ad oggi in Italia è vietata. Alcune (poche) grandi società di distribuzione di prodotti finanziari (Azimut per prima), infatti, evidentemente preoccupate di tale divieto ma comunque pronte ad ampliare la loro offerta, per risolvere il problema hanno lanciato fondi quotati contenenti asset costituiti da partecipazioni in fondi di private equity.



Ma anche l’investimento in Spac viene criticato sotto l’aspetto della tutela del risparmio disciplinato dalla Costituzione Italiana. Anche con il modello Spac si è permesso di fatto di superare il vincolo normativo che vietava il collocamento di quote di fondi di “private equity” al pubblico indistinto, che è invece consentito ai soli investitori istituzionali.



Al risparmiatore che investe in una Spac, ad esempio, si chiede solo di effettuare un atto di fiducia su un management team che potrebbe anche non conseguire il “purpose”, che sarebbe bilanciato dalla possibilità di liquidare l’investimento cedendo le quote della Spac quotata, il cui valore dovrebbe restare allineato al valore dei mezzi finanziari conferiti almeno finché non viene acquisita e incorporata la società target.



Ma, se si confronta la procedura della Spac con l’ordinario iter di quotazione e con la trasparenza imposta, con i prospetti di collocamento alle quotande in sede di Ipo, è chiaro che la Spac ne costituisce una marcata semplificazione, che negli anni ha avuto effetti negativi sulla volatilità del valore di tali quote.



È questo, in sintesi, l’oggetto della polemica giuridica e di mercato.



Ora, non vi è chi non veda come la vera domanda che ci si deve porre confrontando i due modelli è: per il bene del sistema e del risparmio, è meglio agevolare le Spac, pur rinunciando in nome di esse ad una parte del grado di informativa, o è meglio ostacolarle? O sarebbe meglio incentivare e regolare formalmente i fondi aperti al pubblico che investono in private equity?



Naturalmente tra i regolatori soprattutto europei serpeggia molta perplessità sull’evidente possibilità che la formula Spac offre alle imprese di conseguire l’obiettivo della quotazione in Borsa bypassando o almeno riducendo la trafila autorizzativa legata al regolamento delle Ipo classiche.



L’investitore che affida i suoi denari ad una Spac si affida sostanzialmente a un team di professionisti – come se scegliesse un fondo di private equity – ma al buio, ovvero non sapendo nulla sulle caratteristiche dell’impresa target, diversamente da quel che accade in una Ipo ordinaria. Ma l’investimento nel private equity è sottratto ai canali classici della sollecitazione del pubblico risparmio, mentre il collocamento sul mercato di una Spac vi rientrerebbe in pieno.



Si crea dunque un’asimmetria tra i veicoli di raccolta del risparmio: le Ipo classiche, sono soggette a severi controlli di congruità sul sottostante; le Spac, già più emancipate da essi hanno una regolamentazione più snella; i fondi di private equity, invece, sono del tutto autonomi perché i loro investitori sono soggetti istituzionali e comunque non autorizzati a sollecitare il pubblico risparmio. Come si vede, discrasie e asimmetrie non sono poche.



Si ritiene però che tale condizione non rappresenti un motivo per screditare il modello della Spac, che al contrario potrebbe fornire un canale tramite cui finanziare le necessità di cassa della Pmi e, rispetto ai fondi di “private equity”, possa rappresentare un valido strumento capace di sostenere la ripresa economica post pandemica.



Palesandosi più snello di altri istituti similari, dunque, quello della Spac sembra il più idoneo ed efficace a fronteggiare momenti di crisi e di resilienza, confermandosi un valido ausilio per favorire la ripresa economica nel nostro paese. Sicché, neanche la comprensibile preoccupazione riguardo alle numerose bolle speculative formatesi negli anni, deve far desistere gli investitori dal ricorrere al modello della Spac.



Sotto il profilo della tutela del risparmio, infatti, basterebbe implementare e migliorare l’attuale normativa sulla trasparenza, come accaduto negli Stati Uniti ad Aprile 2021 quando anche a seguito del proliferare della Spac, la Sec (Consob americana) ha integrato il quadro normativo ad esse applicato, sebbene in Italia già molte società, come ad esempio la Se.Sa. S.p.A., abbiano già optato per incrementare la loro trasparenza al fine di richiedereil trasferimento alla quotazione nel segmento Star del Mts di Borsa Italiana adempiendo a tutti i requisiti richiesti per effettuare la domanda di ammissione.



Ad ogni modo, il giudizio sul modello Spac resta positivo, dal momento che, con l’effetto del superamento della sottocapitalizzazione strutturale che si perfeziona a seguito della “business combination”, comporta per la Pmi target, sia un incremento della sua dimensione, sia un ottenimento benefico in termini di economie di scala e di scopo, senza peraltro perdere la guida e l’indirizzo strategico, la rende più efficiente e competitiva ed allo stesso tempo più credibile agli occhi degli investitori anche esteri.

* avvocato e dottore commercialista