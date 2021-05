“Consulenza finanziaria e vendita etica: un percorso possibile” è l’evento in videostreaming che sarà visibile oggi sui www.fabi.it e sulla pagina Facebook della Fabi a partire dalle ore 15 e fino alle 16.30, la Federazione autonoma bancari italiani, nell’ambito del ciclo di incontri digitali “La primavera nelle banche: come cambia il settore in tempi di pandemia, smart working e digitale, a difesa dell’occupazione”.

L’incontro “Consulenza finanziaria e vendita etica: un percorso possibile” è organizzato da Assonova, l’associazione promossa dalla Fabi che rappresenta in via esclusiva consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (prevalentemente dipendenti di istituti di credito). A fare gli onori di casa sarà Giuliano Xausa, presidente di Assonova. Con Xausa, all’evento moderato dal caporedattore di Investire Marco Muffato, parteciperanno Cesare Armellini, presidente di Nafop, Gaetano Megale, membro permanente del Centro Studi sulla normazione Uni, Alessandro Paralupi, direttore generale e segretario generale di Ocf, Pierstefano De Fiores, formatore. L’evento andrà anche in onda su Class Cnbc (canale 507 di Sky) sabato 29 maggio alle ore 13.30 e domenica 30 maggio alle ore 21.00.