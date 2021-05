Ecco il miglior fondo absolute return di aprile

Secondo la classifica di Fida, nel mese di aprile in testa ai fondi absolute return c’è Pharus Basic A Cap EUR, con un + 7,14% che conferma l’andamento positivo da inizio anno (+ 29,52%) e sui 12 mesi (+ 84,01%, nettamente il migliore della categoria). Al secondo posto AZ F.1 Equity Brazil Trend A-AZ FUND Cap EUR, che però ha un andamento negativo del 2,39% da inizio anno, in attesa di vedere come performerà sui 12 mesi. Terza posizione per Schroder GAIA Blue Trend C Cap EUR Hdg, con performance mensile del 5,86%, da inizio anno del 6,91% e sui 12 mesi del 9,95%.