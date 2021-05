Ocf, radiato un consulente finanziario ex Banca Generali

G. B., ex consulente finanziario di Banca Generali, è stato radiato dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni. Si legge tra l’altro nella delibera: “l’elevato numero dei clienti complessivamente coinvolti e l’ammontare delle somme dagli stessi investite, lo schema operativo attraverso il quale il consulente ha svolto la propria attività per il soggetto non abilitato ad operare in Italia, il vantaggio economico dallo stesso conseguito nonché il pregiudizio patrimoniale arrecato alla propria clientela e all’Intermediario mandante, costituiscono circostanze tali da compromettere radicalmente l’affidabilità del Sig. G. B. nei confronti dei soggetti operanti nel mercato”.