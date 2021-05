Dws: aspetto sociale sempre più importante nei portafogli previdenziali

Secondo una nuova indagine promossa da Dws, il pilastro "S" dei fattori Esg (Environmental, Social e Governance) sta diventando un driver sempre più importante nel processo decisionale di investimento dei fondi pensione, specialmente alla luce della crisi del Covid-19.

Il 66% dei fondi pensione coinvolti intende aumentare le proprie allocazioni ai fondi passive coinvolti sul pilastro "S" nei prossimi tre anni, mentre il 67% sceglierà il proprio gestore in base al track record nella realizzazione dell'agenda sociale dei propri clienti.

Create-Research ha condotto questa analisi intervistando 142 operatori in 17 giurisdizioni con un patrimonio gestito complessivo di 2,1 trilioni di euro. Altri 40 soggetti hanno successivamente partecipato a interviste post-sondaggio per aggiungere profondità qualitativa ai risultati. Il rapporto finale, Passive Investing 2021: L'ascesa del pilastro sociale dell'Esg è stato presentato oggi.

Alcune evidenze dell’indagine realizzata:

Il 59% degli intervistati ha citato il Covid-19 come un "fattore chiave" in relazione al maggiore interesse verso il pilastro "S".

Quasi un quarto, il 22%, degli intervistati ha riferito che i loro fondi passivi del pilastro "S" hanno superato i maggiori mercati nel crash di marzo 2020.

Oltre un terzo degli intervistati, il 36%, cerca di gestire i cosiddetti fat-tail risks, difficili da prevedere, investendo nel pilastro "S”.

La ricerca è stata supportata da Dws per il quarto anno e mira ad esplorare ampiamente l'adozione di investimenti passive da parte dei fondi pensione. I rapporti precedenti si erano concentrati su stewardship e ambiente.

"Questa importante ricerca mostra non solo come i fondi pensione continuino ad abbracciare gli investimenti passivi, ma anche la crescente centralità degli Esg e in particolare del pilastro 'S' al suo interno", ha commentato Simon Klein, Dws Global Head of Passive Sales.

Il professor Amin Rajan, amministratore delegato di Create-Research, ha commentato: "Il nostro sondaggio del 2021 conferma quanto il Covid-19 abbia messo in luce carenze a lungo nascoste delle odierne economie di mercato, ma anche come la crescente importanza del pilastro 'S' di Esg possa giocare un ruolo nel colmare tali carenze".