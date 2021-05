I risultati del primo trimestre superano le aspettative sull’inflazione

"L'eccezionale stagione dei risultati del primo trimestre 2021 e la revisione degli utili di consenso stanno avendo la meglio sul rialzo delle aspettative d’inflazione e dei costi aziendali". L'analisi di Michele Morganti, senior equity strategist di Generali Investments.

Mentre la reporting season riferita al primo trimestre si conclude, le società hanno registrato un record nelle revisioni positive degli utili, evidenziando così la forza dell'attuale ciclo economico. La crescita trimestrale degli utili dovrebbe accelerare ulteriormente, con il picco nel secondo trimestre 2021 (le aspettative su base annua sono del 62% per gli Stati Uniti e del 117% per l'Europa).

Il continuo sostegno politico, le buone sorprese macro e la leva operativa stanno determinando l’accelerazione del momentum dei profitti aziendali. Tale dinamica, insieme al persistente supporto dei bassi rendimenti reali, aiuta a compensare le minacce ai multipli di mercato derivanti dai maggiori costi di approvvigionamento.

Manteniamo un significativo overweight sui titoli value (energia, materiali, finanziari) facendo leva sul rialzo dei rendimenti a 10 anni e dell’inflazione. Inoltre, abbiamo leggermente aumentato l'esposizione verso il segmento Staples come elemento di cautela nel momento in cui ci avviciniamo al probabile picco degli indicatori di fiducia. In più, in tale comparto, notiamo un rimbalzo delle revisioni degli utili a partire da un minimo ciclico.

Per il comparto azionario vediamo rendimenti totali di circa il 5% in 12 mesi. L'Unione Europea, più ciclica e con un beta più elevato rispetto ai tassi di interesse, dovrebbe sovraperformare rispetto agli Stati Uniti grazie a un posizionamento degli investitori ancora contenuto, valutazioni più economiche, tassi in rialzo e solide sorprese macroeconomiche.

Con oltre il 90% delle aziende che hanno pubblicato i risultati relativi al primo trimestre, la reporting season in corso ha mostrato una crescita annuale molto elevata e sorprese relative ai margini aziendali superiori alle aspettative. La leva operativa sta funzionando, nonostante i prezzi di approvvigionamento più elevati.

I settori che hanno battuto il consensus appartengono in particolare al segmento value: finanziari ed energia, in cui manteniamo ancora una posizione overweight.

Indirettamente ciò potrebbe anche fornire una sovraperformance dell'area euro, la cui economia sta ora accelerando (vedi le macro sorprese di seguito). L'indice Emu è più orientato verso lo stile value, mentre gli Usa più verso il growth. Anche le valutazioni europee, inferiori a quelle Uds, e il posizionamento degli investitori dovrebbero aiutare.

Con le aspettative di crescita dei prezzi al consumo e la salita “ordinata” dei tassi a 10 anni (come da nostra previsione), le azioni possono continuare a sovraperformare le obbligazioni, a condizione che i tassi a 10 anni non superino significativamente la soglia del 2,2-2,5%.

Abbiamo aumentato l'esposizione ai beni di prima necessità in cui vediamo revisioni degli utili in salita. Ciò servirebbe da copertura (in termini di performance relativa) mentre ci avviciniamo al picco degli indicatori di fiducia