Lombard Odier, partnership con Atlas Impact Partners

Banca Lombard Odier & Co SA, società di gestione patrimoniale con sede a Ginevra, ha siglato una partnership con Atlas Impact Partners per offrire agli investitori che utilizzano la piattaforma di fondi PrivilEdge l’opportunità di investire in società che forniscono soluzioni a molte delle sfide globali più urgenti.

PrivilEdge – Atlas Impact Fund (il “Fondo”) è una strategia long/short a rendimento assoluto concepita per sfruttare le opportunità d’investimento legate all’innovazione, alla disruption e all’impatto attraverso i diversi temi d’investimento allineati agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il Fondo, gestito da David Lowish e David Castricone, investe in azioni di società quotate all-cap dell’America del Nord e dei mercati europei sviluppati, con una particolare attenzione verso le società a bassa e media capitalizzazione, i cui prodotti mirano a dare una soluzione commerciale a molte delle sfide globali più urgenti, legate all’ambiente, alla modernizzazione delle infrastrutture, all’alimentazione sostenibile, a uno stile di vita più salutare e ai benefici della digitalizzazione. Il Fondo può anche assumere posizioni corte in società che contribuiscono ad aggravare i problemi esistenti.

Stéphane Monier, chief Investment Officer della banca privata Lombard Odier, osserva: “La nostra collaborazione con Atlas Impact Partners nasce dalla comune convinzione che sia in corso una transizione economica verso un modello in cui la crescita sia slegata da un’impronta sociale e ambientale. Noi di Lombard Odier definiamo questa trasformazione come il passaggio da un modello Wasteful (Inefficiente), Idle (Improduttivo), Lopsided (Sbilanciato) e Dirty (Sporco) (WILD) a un modello – Circular (Circolare), Lean (Snello), Inclusive (Inclusivo) e Clean (Pulito) (CLICTM). La strategia di PrivilEdge – Atlas Impact Fund offre agli investitori l’opportunità di accedere al potenziale di rendimento di alcune delle società che generano i maggiori impatti su scala globale, sfruttando il potere di un impatto reale per generare sovraperformance. La strategia mira a investire in aziende che rendono possibili le soluzioni capaci di contribuire a realizzare gli obiettivi di sostenibilità globali. Siamo molto lieti di stringere una collaborazione con Atlas Impact Partners per continuare a fornire una vasta scelta di soluzioni innovative che rispondano alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti”.

Robert Brown, Senior Partner e co-Fondatore di Atlas Impact, afferma: “Siamo entusiasti di avviare una partnership con Lombard Odier, uno dei maggiori istituti finanziari europei e leader di pensiero nell’impact investing. Non potremmo immaginare un partner migliore con cui perseguire le opportunità d’investimento che contribuiranno a dare soluzione ad alcune delle sfide mondiali più urgenti”.

PrivilEdge

La piattaforma di fondi PrivilEdge di Lombard Odier è stata lanciata nel febbraio 2014 per fornire ai clienti accesso a un’ampia gamma di fondi esterni in formato OICVM. Il team di Lombard Odier dedicato all’architettura aperta individua i migliori gestori di fondi capaci di amministrare con successo strategie personalizzate in grado di soddisfare le esigenze di portafoglio degli investitori attuando un ampio ventaglio di approcci differenziati tra molteplici classi di attivi (tra cui ad esempio azioni e obbligazioni onshore cinesi, small cap statunitensi, small e mid cap giapponesi, investimenti immobiliari liquidi, strumenti alternativi liquidi ecc.).

La piattaforma PrivilEdge detiene attualmente attivi in gestione per oltre 7,7 miliardi di franchi svizzeri distribuiti su un totale di 30 fondi. Ogni strategia è disponibile in varie classi di azioni che soddisfano gli obblighi di registrazione e informativa degli investitori di qualunque paese europeo.

PrivilEdge – Atlas Impact Fund sarà disponibile ai clienti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna e Svizzera.