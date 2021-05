Arbitro per le controversie finanziarie, cambia il regolamento

La Consob, ad esito della pubblica consultazione, tenuto conto del parere del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori ("COMI"), con delibera n. 21867 del 26 maggio 2021,

ha apportato alcune modifiche al Regolamento concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("Regolamento ACF" o "Regolamento"), approvato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. Bollettino (consob.it)

Le predette modifiche al Regolamento ACF - adottate in seguito alla revisione periodica svolta, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale approvato con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, tenendo conto delle esigenze operative emerse nei primi anni di attività dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF") e dei dati relativi ai procedimenti trattati e conclusi - sono principalmente volte a semplificare il procedimento dinanzi all'ACF e a migliorarne il funzionamento e, in sintesi:

allineano la definizione di "intermediari", rilevante ai fini del Regolamento, con le nuove definizioni di "gestori di portali" e di "soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa" introdotte a seguito delle più recenti modifiche del TUF

estendono espressamente l'ambito di operatività dell'ACF alle controversie relative alla violazione dell'obbligo di consegnare all'investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document) di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014;

definiscono meglio l'ambito di operatività dell'ACF, riferendolo alle controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso;

introducono, quali ipotesi di irricevibilità del ricorso, la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l'esistenza di una precedente decisione di merito assunta dall'ACF ovvero all'esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;

ribadiscono che la presentazione del ricorso, il contraddittorio e lo scambio di documentazione devono avvenire esclusivamente attraverso il sistema telematico, richiedendo altresì alle parti di avvalersi della modulistica che sarà resa disponibile sul sito web dell'ACF;

introducono previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l'adempimento delle decisioni (quali la possibilità per le parti di chiedere una sospensione del procedimento al fine di trovare un accordo; l'estinzione del procedimento in caso di raggiungimento di un accordo o del pieno soddisfacimento della pretesa; il rinvio della pubblicazione della notizia di mancato adempimento in caso di avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione della decisione; la possibilità di adempimento tardivo con conseguente cancellazione della notizia di mancato adempimento; l'eliminazione o la riduzione del contribuito di soccombenza a carico dell'intermediario in presenza di proposta conciliativa, rifiutata dal ricorrente, per importi pari o superiori a quelli riconosciuti dall'ACF nella decisione);

disciplinano in modo più puntuale il regime dei termini per la conclusione del procedimento allo scopo di velocizzare la fase decisoria.

La Consob ha ritenuto di non introdurre l'istituto del rimborso delle spese di difesa sul presupposto che, pur in assenza di un'espressa disposizione regolamentare, tali spese possono essere liquidate a favore del ricorrente – ove ne ricorrano i presupposti – come una componente del danno subìto.

Le modifiche apportate al Regolamento ACF entreranno in vigore dal 1° ottobre 2021.

Esse si applicheranno ai procedimenti avviati con ricorso proposto successivamente alla predetta data di entrata in vigore, ad eccezione delle modifiche relative alla disciplina sull'esecuzione della decisione (articolo 16 del Regolamento) che si applicheranno alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore, ancorché relative a procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data.* VEDI SOTTO

La delibera proroga fino al 30 settembre 2021 il periodo di cui all'articolo 2, comma 2, della delibera Consob n. 19783 del 23 novembre 2016*, già prorogato fino al 1° luglio 2021 dall'articolo 1, comma 1, della delibera Consob n. 21666 del 22 dicembre 2020.

2. Per un periodo di due anni dalla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) gli intermediari che si avvalgono di una associazione di categoria provvedono, nei trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso, a trasmettere le proprie deduzioni e la relativa documentazione all’associazione che, entro 15 giorni dalla ricezione, le inoltra all’ACF con le modalità rese note sul sito web, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del predetto regolamento.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.acf.consob.it.