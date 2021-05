Giannatempo entra in Gamma Capital Markets

Gamma Capital Markets Ltd succursale italiana, società di gestione del risparmio specializzata nella consulenza fee-only e nelle gestioni patrimoniali, comunica l’ingresso di Giorgio Giannatempo nel proprio team di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.

Torinese, 56 anni, Giannatempo è una figura di spicco nel mondo dell’investment, settore in cui opera continuamente da più di trent’anni e che lo ha visto protagonista all’interno di alcune delle strutture più prestigiose del panorama italiano. Gestore e responsabile del desk obbligazionario prima per BIM Banca Intermobiliare (1998-2017) e poi per Symphonia SGR (2017-2020) ha coordinato diversi team, occupandosi altresì di prodotti collettivi e individuali, fondi SICAV lussemburghesi, nella gestione della clientela istituzionale e dei grandi patrimoni familiari.

La sua formazione professionale include importanti esperienze come trader sul mercato monetario e una partecipazione attiva alla creazione del mercato MOT dei titoli obbligazionari (BIM Banca Intermobiliare, Ersel SIM Spa). Tra le cariche ricoperte, è stato Presidente del Comitato Prodotti ed Investimenti, Presidente dell’Organismo di Vigilanza di BIM Vita. E’stato inoltre riconosciuto come miglior gestore obbligazionario nel 2004 (Milano Finanza Global Awards 2004) e nel 2010 (Morningstar Awards) per il fondo Symphonia Obbligazionario Globale.

“Il mondo del risparmio gestito è in evoluzione continua per motivi normativi e per l’esigenza degli investitori di migliorare le loro capacità di comprensione dei prodotti finanziari” ha detto Giorgio Giannatempo, “Ho conosciuto Gamma Capital Markets attraverso i social e mi hanno incuriosito il modello organizzativo e i servizi offerti. In particolare, la consulenza fee-only è un servizio altamente personalizzato, al riparo di conflitti di interesse, che tramite consigli operativi aiuta il cliente a raggiungere i propri obiettivi in base al profilo di rischio. Il consulente finanziario dei prossimi anni dovrà avere un approccio personalizzato, gestendo il patrimonio dei propri clienti in modo attivo e lungimirante, osservando attentamente i mercati, per anticiparne le tendenze e sviluppare soluzioni su misura. Ritengo che il mondo del risparmio gestito e delle reti di consulenti finanziari dovranno nei prossimi anni rinnovare i modelli di approccio al cliente e il modo di gestire il patrimonio dell’investitore. I servizi offerti da Gamma Capital Markets sono studiati per anticipare il mondo che verrà e questo è il motivo per cui ho scelto questa società.”

“Con questo inserimento la Società si conferma polo di attrazione anche nei confronti di figure professionali molto qualificate che hanno maturato esperienze di primo piano all’interno dell’industria del risparmio gestito” ha dichiarato Vito Ferito, direttore commerciale di Gamma Capital Markets “In questo caso, la scelta di entrare nel mondo della consulenza equivale a condividere l’esperienza acquisita come gestore di clientela istituzionale con clientela privata di alto standing e dalle esigenze complesse. Giorgio sarà operativo nel team di consulenza fee only basato a Torino"