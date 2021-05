Progressio investe in Atk sports

Progressio Sgr, attraverso il Fondo di private equity Progressio Investimenti III, rileva una quota di maggioranza del capitale di Atk Sports S.r.l., affiancando la famiglia Indulti che manterrà la guida operativa della società con la nomina di Davide Indulti ad amministratore delegato.

Atk Sports è un’azienda meccanica attiva nello sviluppo, progettazione e produzione di attacchi e accessori per sci alpinismo per conto terzi e a marchio proprio (Atk Bindings), utilizzati dalla maggior parte degli atleti partecipanti alla Coppa del Mondo. La società, fondata nel 1998 grazie all’intuito e alle competenze di Giovanni Indulti, ha sede a Fiorano Modenese (Modena), al centro della rinomata “Motor Valley” Emiliana, e nel 2020 ha realizzato ricavi per oltre 9 milioni di euro, di cui circa l’85% all’estero, e si sta affermando come player capace di cogliere le opportunità di un settore in rapida e costante crescita.

Obiettivo del Fondo Progressio è quello di supportare la società e gli imprenditori in un percorso di sviluppo che si focalizzerà sul consolidamento del posizionamento competitivo in Europa, sull’espansione negli Usa e sulla continua ricerca di soluzioni meccaniche e tecnologiche innovative da applicare anche a settori adiacenti. Il piano di sviluppo potrà inoltre prevedere acquisizioni mirate al completamento dell’offerta.

Nino Mascellaro, senior partner di Progressio, ha dichiarato: “Atk ha tutte le caratteristiche dell’”hidden champion” con grandi opportunità di crescita. La Società ha saputo far leva sul proprio know-how e sulla ricerca e sviluppo per affermarsi con soluzioni sempre innovative divenendo brand autorevole e di riferimento nel mondo dello sci alpinismo. Il pieno coinvolgimento della famiglia Indulti è per noi garanzia di continuità e stimolo per portare avanti una crescita solida e sostenibile nei mercati internazionali”.

Giovanni Indulti e Guerrina Amorotti, fondatori di Atk Sports hanno dichiarato: ”I primi anni di soddisfazioni e crescita sono stati seguiti dall’ingresso in azienda di nostro figlio Davide che dal 2012 contribuisce al successo della nostra realtà, gestendo in prima persona gli aspetti tecnici e commerciali. La terza fase, quella della globalizzazione, sarà supportata dal matrimonio tra la famiglia Indulti e Progressio Sgr, partner finanziario che abbiamo selezionato tra diversi soggetti, nelle persone di Filippo Gaggini e Nino Mascellaro, che hanno conquistato la nostra fiducia e stima e posto le basi per un futuro di grande successo. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito e continueranno al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo posti, in particolare i nostri dipendenti e collaboratori”.

Davide Indulti, amministratore delegato di Atk ha aggiunto: “Tredici anni fa, mi è stato chiesto se vedessi in Atk il mio futuro e risposi senza indecisioni. Oggi sono più che mai convinto di quella scelta: con Progressio si è formata una squadra d’élite che ci permetterà di affrontare le sfide del futuro con le migliori energie finanziarie e manageriali. Innovazione, design e qualità saranno i driver del nostro progetto, sostenibilità e rispetto per l’ambiente il nostro focus, mentre l’innata genialità artigianale del Made in Italy sarà il nostro tratto distintivo.”

Il team d’investimento di Progressio che si è occupato dell’operazione è composto da Filippo Gaggini (managing partner), Nino Mascellaro (senior partner), Mauro Ballabio (portfolio strategy & operations partner) e Simone Assanelli (Associate).

Progressio è stata assistita per gli aspetti legali dagli avvocati Margherita Santoiemma e Mara Milano dello studio Molinari e Associati, dal dott. Guido Sazbon dello studio Spada Partners per gli aspetti fiscali, da Pwc per la financial e business due diligence e da EY per gli aspetti Esg.

La famiglia Indulti è stata assistita da Banca Akros in qualità di advisor finanziario (con un team formato da Alessandro Erbanni, Luca Morello e Tommaso Danieli), dallo Studio Legale Salardi (nella persona dell’avv. Stefano Salardi) per gli aspetti legali e dallo Studio Spaggiari & Pivetti (con i commercialisti Cristina Spaggiari e Giovanni Ferrara) per gli aspetti contabili e fiscali.

L’operazione è stata finanziata da Banco Bpm (con un team formato da Claudio Stefani, Domenico Costantino e Daniele Silva), assistiti dall’avvocato Ilaria Griffo dello studio associato Simmons&Simmons.

Atk Sports è l’ottavo investimento perfezionato dal Fondo di private equity Progressio Investimenti III che con questa operazione ha già investito il 68% del commitment complessivo, dopo aver chiuso a luglio del 2019 la raccolta a euro 250 milioni, superando il target previsto di 225 milioni e raggiungendo così l’hard cap.