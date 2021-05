GUARDA ORA LA SECONDA PUNTATA DI "LARGO AI CONSULENTI"

E’ iniziata in prima visione in video streaming sul sito di Investiremag.it, sul profilo Facebook di Investiremag.it e sul canale YouTube di Economy Group, la puntata speciale di “Largo ai consulenti!”, il video magazine realizzato da Investire in collaborazione con Anasf, dal titolo "Consulente Finanziario, una professione per il futuro". Con la partecipazione di Bernardo Cardinale e Debora Damiani dell’Università degli studi di Teramo, di Teresa Calabrese, Libero del Pretaro e Fabrizio Alessandrini di Anasf, dei giovani studenti i giovani studenti del percorso triennale in consulenza finanziaria organizzato dall’Università di Teramo in collaborazione con Anasf. Da non perdere la tavola rotonda con il presidente di Anasf Luigi Conte, il segretario generale di Assoreti Marco Tofanelli, oltre al direttore di Investire Sergio Luciano; modera Marco Muffato, caporedattore di Investire.