Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Nuova Zelanda (Financial Markets Authority - Fma - New Zealand), Polonia (Polish Financial Supervision Authority - Knf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority – Finma), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

[email protected];

[email protected];

Credit Suisse Bonds / Suisse Capital Wealth Bonds (www.cs-co.uk, www.documents.cs-co.uk, www.credit-suisse.pru-co.uk, www.documents.credit-suisse.pru-co.uk), clone di società autorizzata;

Burstein Capital Associates Llc (www.bursteincapitalassoc.com);

Verge Capital (www.vergecapitallimiteduk.com, www.vergecapitallimited.co.uk), clone di società autorizzata;

Elevation Trading (https://elevation-trading.co.uk), clone di società autorizzata;

Simple Loans (www.simple-loan.co.uk);

Super Saver Rates (https://www.supersaverrates.com/, https://www.supersaverrates.com);

Merger Masters International Inc (www.mergermastersinternational.com);

Comparebondinvestments.co.uk;

Solutions Markets (https://tng-neew.com/en/, http://www.myneew.life/, https://my-cryptounit.com/en/);

Skyway / Neew (New Economic Evolution of the World), (https://tng-neew.com/en/, http://www.myneew.life/, https://my-cryptounit.com/en);

Cryptosworld (https://cryptosworld.trade);

Newton Patrimoine (www.newtonpatrimoine.com), clone di società autorizzata;

Globalfxbtctrade (https://globalfxbtctrade.com);

MangroupFX (https://mangroupfx.com), clone di società autorizzata;

Clob Professional Advance Group Plc (www.clobprofessionaladvance.com), clone di società autorizzata;

Olymp Trader / Olymp Trade (https://olymptrade.com, https://plus.olymptrade.com, https://olymptrader.co.uk);

Razer Markets (https://www.razermarkets.com);

Top UK Investments (http://top-ukinvestments.com);

Solid Marketz (www.solidmarketz.com);

Trail Blast (www.trailblast.com);

Capital Finance Strategies Ltd (Tel.: +4 4203 095 4309, +1 514700 6440), clone di società autorizzata;

ING Bank (www.ingdirect-uk.com, https://ing.apply-co.uk), clone di società autorizzata;

HeliFX (https://helifx.com);

Check a Bond (https://www.checkabond.co.uk);

What Bond (https://www.whatbond.co.uk);

Future Energy Fund (http://www.futureenergyfund.com);

Compare Rates Uk (http://comparerates-uk.com);

Fixed Rates Finder (https://fixedratesfinder.co.uk);

Investment Comparison Online (http://investmentcomparisononline.com);

Investment Compare (http://investment-compare.com).

Segnalate dalla Sfc:

Branwell International Limited (www.branwellinternational.com);

Dunbar Consultants Limited (www.dunbarconsultantslimited.com).

Segnalate dalla Cssf:

53Management (www.fifty3management.com);

Cap International (www.cap-international.co).

Segnalate dalla Fma – (New Zealand):

Reckoninvestments.com (https://reckoninvestments.com);

Walton Chase (email: [email protected]);

TopMarketCap (www.topmarketcap.com);

Equitycorp.org (www.equitycorp.org);

Business Choice Partners Group Limited (https://www.bcpgltdmarkets.com/, http://www.bcpgltd.com, https://www.richnessep.com/en/index.html);

Aotearoa Green Sustainable Co-Op-Agso (https://agso.co.nz);

Beaventrusteesltd.com;

Cash Forex Group / CashFx (https://cashfxgroup.com);

Haggart, Eckhoff and Associates (haggarteckhoff.com);

Baycaminvestment.com;

BitQt (https://bitqt-app.com/, https://bitqt.org/#);

Ghctrades.com and in-tan.com (www.ghctrades.com, www.in-tan.com);

www.horizonlinelimited.com;

www.canztrades.com, clone di società autorizzata;

Hargreaves Lansdown (Tel.: +4 41173251906, +3 4645758956, +4 401173252039, +4 41173251747, email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata. Già oggetto di segnalazione da parte della stessa Fca (v. “Consob Informa” n. 35/2016 del 19 settembre 2016).

Aop Professional Advance Group Plc (https://aopprofessionaladvance.com), clone di società autorizzata;

Equity-Broker / equity-broker.io (www.equity-broker.io), clone di società autorizzata;

FX Live (www.fx-live.com, https://client.fx-live.com/#/account-info);

Advance Stox (www.advancestox.com);

Bitcoin Trade (www.bitcoin-trade.io);

Mannet Capital Management (www.mannetcapitalmanagement.co.uk), clone di società autorizzata;

Bnf Assurance (https://www.bnfagroupeu.com, www.bnfassurance.com), clone di società autorizzata;

Tanner Automotive Ltd / Tanner Cars Ltd (www.tannerautomotiveltd.com), clone di società autorizzata;

Tradesto (www.tradesto.com);

The Provectus Group (www.provectustrading.com);

Starcapital (www.srcapital.io);

Narsq (www.narsq.com);

Better Fixed Rate Returns (http://betterfixedratereturns.com).

Segnalate dalla Knf:

UnixBroker / Z Line Corporation Ltd (https://unixbroker.com);

Marketlin Ltd. and Duo Stream Ltd (www.fenix-funds.pro).

Segnalate dalla Finma:

Swiss Financal Management Trust Ag (www.swissfinancialmanagementtrust.com);

www.stoneedgemanagement.com.

Segnalate dalla Jfsc:

Clifton Consulting Group Llc (http://cliftonconsultinggroupllc.com);

Vantage Underwriting (www.vantage-underwriting.com);

CashFx;

Hugo De Rick.

Segnalate dalla Cnmv:

Biteq / Biteq Conum Ltd / Biteq Conum Jsc (https://biteq.world, www.biteq.net);

Universal Real Properties 2021 Srl (www.bullrun.io);

Bestproducts Ltd (www.finbinance.com);

Green Trade Capital Ltd (www.greentradecapital.com);

Revena Capital Trading Company Sl (https://revenacapital.com);

Swissfuturefx (https://swissfuture-fx.com);

Trading Network / Wabbit Group Ltd (https://tradingnetwork.co);

Uniteex / Demure Consulting Ltd (https://uniteex.co). Già oggetto di delibera Consob n. 21845 del 12 maggio 2021. Successivamente l’autorità avvalendosi dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività ad Internet di inibire l’accesso dall’Italia al sito web https://uniteex.co e la relativa pagina https://client.uniteex.co. (v. "Consob Informa" n. 19/2021 del 17 maggio 2021).