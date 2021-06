Alberto Artoni (AcomeA) ospite odierno di InvestireNow

Il direttore Sergio Luciano conduce la puntata di oggi di InvestireNow, ospite Alberto Artoni, portfolio manager US equity di AcomeA. La trasmissione di approfondimento avrà come focus il settore petrolifero tra «climate change» e «peak oil» e sarà in diretta a partire dalle 18.30 sul sito di Investire, il canale YouTube di Economy Group e sul profilo FB di Investiremag. La puntata è visibile anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS. Per vedere la puntata basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.