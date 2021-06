Cirdan Capital lancia un certificato per investire sui campioni della tecnologia Usa

Cirdan Capital, società finanziaria indipendente fondata nel 2014 specializzata nell'emissione di prodotti d’investimento strutturati, ha lanciato il nuovo certificato Future-Tech (ISIN: XS2348029096), che consente di prendere posizione sui campioni della tecnologia statunitense. Lo strumento ha infatti come sottostante un paniere azionario “Worst of” composto dai titoli di Airbnb, Palantir Technologies, Plug Power e Snowflake.

Le caratteristiche principali di questo nuovo certificato, accessibile dal 1° giugno su EuroTLX:

la possibilità di ricevere una Maxi cedola iniziale del 25% per il primo mese e successive cedole mensili dello 0,33% se il Livello di tutte le azioni sottostanti risulta uguale o superiore alla Barriera sul Premio (posta al 60%);

“Effetto Memoria”: la possibilità di ottenere i premi condizionati se, alla relativa data di valutazione, il prezzo di chiusura dell’azione Sottostante “Worst of” è superiore o uguale alla barriera. In tale caso, l’investitore riceverà oltre al premio relativo al mese corrente anche, qualora ve ne siano, i premi condizionati non distribuiti nei mesi precedenti in cui non si era verificata la condizione di pagamento;

un’esposizione di medio termine (5 anni).

Marco Oprandi, head of cross asset solutions di Cirdan Capital, ha commentato: “Questo nuovo strumento rappresenta un’innovativa soluzione di investimento per chi voglia accedere al mercato tecnologico statunitense attraverso un certificato Maxi Coupon con effetto memoria. Grazie a questo lancio, Cirdan Capital conferma la propria capacità di innovazione di prodotto e la rapidità di sviluppo di soluzioni in linea con le esigenze degli investitori”.