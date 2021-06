Iosco: a ottobre la Settimana mondiale dell’investitore

La Consob rende noto che L'International organization of securities commissions (Iosco) ha lanciato oggi la nuova edizione della Settimana mondiale dell'investitore (World investor week - Wiw), in programma dal 4 al 10 ottobre 2021.

Come nello scorso anno, i Paesi partecipanti potranno scegliere un'altra settimana tra ottobre e novembre per la WIW, al fine di poter meglio considerare gli effetti della pandemia nella propria realtà. La WIW è una campagna settimanale a livello mondiale (qui il portale a livello globale: https://www.worldinvestorweek.org/) per innalzare la consapevolezza sull'importanza dell'educazione e della protezione degli investitori e per dare risalto alle varie iniziative condotte dai regolatori in queste due aree di riferimento.

I messaggi chiave della campagna 2021 sono basati su due temi di fondo:

(1) finanza sostenibile e

(2) prevenzione di truffe e frodi.

Tali messaggi si aggiungono a quelli delle precedenti edizioni su investimento on-line, initial coin offerings (ICOs), fondamenti dell'investimento e educazione digitale.

La Wiw può continuare a crescere ancora in termini di Paesi partecipanti, soggetti coinvolti e organizzazioni internazionali. Nel 2020, la campagna è stata caratterizzata dal lancio di numerose iniziative virtuali, adattando e innovando formati e contenuti in considerazione delle circostanze eccezionali del periodo. Anche la Consob, come per le edizioni precedenti, parteciperà - quale membro Iosco - all'organizzazione e allo sviluppo della campagna in Italia.