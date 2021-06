Da Societe Generale 2 nuovi benchmark azionari green

Societe Generale, banca leader nel mercato degli strumenti quotati in Italia, ha ampliato la gamma di Investment Certificate proponendo su EuroTLX 2 nuovi certificati Benchmark su indici azionari legati alla transizione “green”.

In particolare, la nuova emissione di certificati comprende:

1 nuovo certificato con sottostante l’indice SGI European Green Deal Index (ISIN: XS2277855867), che consente di ottenere un’esposizione (al lordo di una commissione annua dello 0,40%) alle società europee che potrebbero trarre beneficio dal Green Deal europeo;

1 nuovo certificato con sottostante l’indice SGI Greener America Ahead Index (ISIN: XS2278242396), che consente di ottenere un’esposizione (al lordo di una commissione annua dello 0,50%) alle società americane che potrebbero trarre beneficio dal Piano Climatico di Joe Biden.

Questi certificati non hanno una scadenza predefinita (open-end) e replicano in modo lineare l’andamento dell’indice sottostante al quale si riferiscono (al lordo di costi, imposte e altri oneri). Il loro rimborso può avvenire durante la vita del prodotto su decisione dell’Emittente o dell’investitore secondo le modalità previste nelle Condizioni Definitive del prodotto. L’investitore può altresì vendere il prodotto sul mercato, nel quale Societe Generale ha assunto impegni di liquidità infragiornaliera. Sono denominati e negoziati in euro con copertura del rischio di cambio: il rischio di cambio, derivante dalle azioni incluse nell’indice sottostante e denominate in una valuta diversa dall’euro, è coperto. Gli indici sottostanti sono di tipo Net Total Return, cioè con dividendi netti reinvestiti. Dal punto di vista fiscale, le potenziali plusvalenze realizzate dall’investimento nei certificati Benchmark, potranno essere compensate con eventuali minusvalenze pregresse in portafoglio nei termini e alle condizioni previste dalla normativa applicabile.