In arrivo 80 miliardi di bond per il Recovery Fund

"Oggi, la Commissione Europea ha annunciato che è pronta ad emettere circa 80 miliardi di euro in bond a lungo termine nel 2021 come parte del suo piano di finanziamento per il programma NextGeneration". Il commento di Peter Allen Goves, fixed income research analyst di Mfs Im.

Questa decisione fa seguito all'approvazione delle risorse proprie da parte di tutti gli Stati membri dell'Ue. Consideriamo questo risultato come positivo per gli asset europei. Si tratta di un ulteriore miglioramento della solidarietà finanziaria all'interno dell'Ue, che stimola la crescita del Pil reale dei prossimi anni, oltre a sostenere il sentiment attuale.

Il processo di stabilizzazione della curva Ue in atto favorisce la liquidità e il suo alto rating del credito implica un'ulteriore fornitura di asset AAA per gli investitori europei nel mercato del reddito fisso. L'eventuale combinazione di sindacazioni e aste di obbligazioni rafforzerà ulteriormente lo status dell'UE come emittente e contribuirà a consolidare il suo posizionamento all'interno dei mercati dei tassi europei. Considerato il successo del programma SURE, è chiaro che l'UE è in grado di effettuare emissioni su larga scala.