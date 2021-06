Intesa Sanpaolo, UniCredit e Mps primary dealer per il Next Generation Eu

Ci sono anche Intesa Sanpaolo, UniCredit e Mps tra le 39 banche selezionate dalla Commissione europea come primary dealer per gestire le emissioni dei titoli comuni che serviranno a finanziare il Next Generation Eu e i piani nazionali di ripresa e resilienza ad esso legati. È quanto riportato dal Sole 24 Ore. Bruxelles ha pubblicato ieri la “borrowing decision” che stabilisce l’ammontare delle emissioni di debito comunitario anno per anno e un calendario di massima delle aste. Nel 2021 è prevista l’emissione di 80 miliardi di bond a lungo termine per finanziare i primi esborsi, a cominciare dagli anticipi del 13%. Oltre agli Eu-Bond a lungo termine, saranno collocati anche Eu-Bill a breve termine per coprire il fabbisogno di finanziamento residuo. La prima emissione Next GenerationEU è prevista per fine di giugno, in base alle condizioni di mercato ed evitando sovrapposizioni con le emissioni sovrane. I primi EU-Bills (sotto i 12 mesi) saranno emessi a settembre, quando la piattaforma d’asta Ue gestita dalla Banca di Francia sarà operativa. In autunno, ha spiegato la Dg Budget della Commissione a cui è affidata la gestione della raccolta sui mercati, si rifarà il punto sulle esigenze di copertura, una volta che tutti i piani nazionali di ripresa saranno stati approvati e si conosceranno esattamente le esigenze di tutti gli stati membri. Complessivamente la Ue chiederà al mercato 800 miliardi di euro a prezzi correnti: si tratta di circa 150 miliardi l’anno fra metà 2021 e il 2026. Ciò farà della Ue uno dei più grandi emittenti in euro.