BlackRock amplia la sua gamma di Etf iShares sostenibili su Borsa Italiana

BlackRock ha ampliato la propria gamma di prodotti disponibili su Borsa Italiana con 4 nuovi Etf e 3 share class. Tra queste soluzioni, sei si inseriscono a sostegno della clientela impegnata nel processo di transizione verso portafogli sostenibili.

I nuovi lanci di iShares rispondono alla richiesta degli investitori italiani di soluzioni efficienti e trasparenti per la diversificazione dell’allocazione nel reddito fisso, in grado di agevolare l’accesso al mercato obbligazionario integrando criteri di sostenibilità. Inoltre, tre dei nuovi fondi obbligazionari prevedono una copertura dal rischio cambio per esposizioni su mercati non facenti parte dell’area Euro.

I nuovi prodotti a replica fisica sono:

· l’iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR: fondo sostenibile che offre esposizioni a società statunitensi selezionate in base alla loro conformità ai rating ESG (criteri ambientali, sociali e di governance), con copertura dal rischio cambio.

· l’iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR: fondo sostenibile che offre una esposizione a obbligazioni societarie investment grade 0–3 anni, denominate in dollari statunitensi, e selezionate in base alla loro conformità ai rating ESG (criteri ambientali, sociali e di governance), con copertura dal rischio cambio.

· l'iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR: fondo sostenibile che offre esposizione a obbligazioni di tipo non investment grade emesse da società in Euro.

· l’iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF EUR: fondo sostenibile che offre agli investitori una esposizione diversificata a obbligazioni governative investment grade globali e dell'Eurozona, incorporando il rischio climatico.

· l'iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD: fondo sostenibile che fornisce un’esposizione al debito investment grade e non investment grade dei mercati emergenti denominato in dollari statunitensi, dove un peso maggiore è assegnato agli emittenti che hanno un punteggio ESG (criteri ambientali, sociali e di governance) più alto rispetto a quelli con un punteggio piú basso.

· l’iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Dist): fondo che fornisce agli investitori un ulteriore building block per allineare i loro portafogli con l’obiettivo net zero. Offre un'esposizione a oltre 300 obbligazioni verdi investment grade denominate in euro da 160 emittenti in quattro segmenti del mercato del reddito fisso.

· l’iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist): fondo che offre esposizione a obbligazioni societarie ad alto rendimento denominate in dollari statunitensi con copertura dal rischio cambio.

La gamma di prodotti iShares disponibili su Borsa Italiana annovera 154 ETF, di cui 23 soluzioni sostenibili.

Luca Giorgi, head of iShares and Wealth di BlackRock Italia, ha dichiarato: “Ci impegniamo ad aiutare gli investitori a costruire portafogli sostenibili in linea con i loro obiettivi specifici. L’ampliamento della gamma di ETF iShares quotati in Italia fornisce ai clienti le soluzioni trasparenti ed efficienti di cui hanno bisogno per costruire portafogli resistenti. Crediamo che l'adozione degli ETF all'interno di gestioni patrimoniali, unit linked e portafogli modello continuerà ad accelerare perché aumentano gli investitori che scelgono questo strumento, alla luce delle loro esigenze di diversificazione granulare, liquidità e bassi costi di trading”.

La strategia di rafforzamento della gamma di prodotti di BlackRock è in linea con le nostre aspettative che prevedono che il 70% dei fondi lanciati e/o riposizionati in Europa nel 2021 possano soddisfare i criteri definiti dagli articoli 8 o 9 del regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) dell'Unione Europea. L'iShares € Green Bond UCITS ETF è classificato come Articolo 9, l’iShares MSCI USA SRI UCITS ETF EUR, l’ iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR, l’ iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR, l'iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF EUR e l’ iShares J.P. Morgan ESG $ EM Bond UCITS ETF USD sono classificati come Articolo 8.