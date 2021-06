Cosa lega il rischio idrico a Taiwan e la fornitura di microchip

"L'inaspettata epidemia di Covid a Taiwan non è l'unico fattore che attualmente preoccupa i produttori di chip dell'isola. Taiwan sta affrontando la siccità peggiore da più di mezzo secolo, che sta avendo un effetto più duraturo sull'industria dei semiconduttori e sull'economia dell'isola rispetto a quanto previsto inizialmente". Il commento di Mu Huang, middle office manager, JK Cm (gruppo La Française).

Molti dei serbatoi d'acqua dell'isola sono attualmente a meno del 20% della loro capacità, con livelli che scendono sotto il 10% per alcuni, compresi i serbatoi che sono la fonte primaria di acqua per i parchi scientifici.

La carenza d'acqua ha anche un impatto sulla produzione di energia idroelettrica. Anche se questa rappresenta solo il 2% del mix di produzione energetica di Taiwan, è la fonte di energia ideale per soddisfare improvvisi aumenti della domanda.

Poiché il nesso acqua-energia ha parzialmente portato al razionamento, non si può più contare sull'energia idroelettrica per compensare l'eccesso di domanda degli utenti commerciali e residenziali, che ora sono testimoni di blackout a rotazione in tutta l'isola.

Poiché Taiwan è uno dei luoghi più piovosi del mondo, storicamente l'approvvigionamento idrico non è mai stato un problema. Questo era un vantaggio per i produttori di chip, dato che la produzione avanzata di semiconduttori dipende fortemente da una fornitura stabile di acqua dolce di alta qualità.

Con questa storica siccità, il governo di Taiwan ha deciso di interrompere l'irrigazione di decine di migliaia di acri di terreno agricolo, al fine di dare priorità alla preziosa fornitura di acqua per la sua industria più importante, i semiconduttori. In alcune città, il governo ha persino iniziato a razionare l'uso dell'acqua sospendendo le forniture per due giorni alla settimana.

Nel frattempo, i principali produttori di chip dell'isola, tra cui TSMC, United Microelectronics e Winbond, hanno anche avviato i loro piani di emergenza per affrontare la carenza d'acqua, compresa la mobilitazione di camion d'acqua. TSMC ha ordinato oltre 100 camion d'acqua per 30 milioni di dollari, il che potrebbe essere solo l'inizio di un costo dell'acqua inevitabilmente crescente per l'azienda. L'altro piano di emergenza di TSMC comprende un impianto di trattamento delle acque reflue in grado di trattare l'acqua industriale in modo che possa essere riutilizzata per produrre semiconduttori.

Secondo l'ultimo rapporto sulla sostenibilità dell'azienda, attualmente utilizza 156.000 tonnellate di acqua al giorno e l'impianto di trattamento sarebbe in grado di generare 67.000 tonnellate di acqua che tornerebbero nel processo di produzione di chip entro il 2024, circa il 43% del suo bisogno. Tuttavia, la domanda di approvvigionamento idrico potrebbe aumentare significativamente in futuro e questo potrebbe portare solo un sollievo marginale.

Un sistema EUV (Extreme Ultraviolet Lithography) da 200W, che è richiesto per la produzione di chip da 7nm o inferiori, richiede 1.600 litri di acqua al minuto per il raffreddamento, mentre una macchina convenzionale DUV (Deep Ultraviolet Lithography) che produce chip meno avanzati richiede solo 75 litri al minuto. Quindi, quando l'attenzione della produzione si sposterà verso chip più avanzati (14mn o meno), aumenterà anche il fabbisogno d'acqua dei produttori di chip, e in modo drammatico.

Nonostante offra un livello avanzato di informativa in termini di questioni ESG (ambientali, sociali e di governance), TSMC non riesce tuttavia a valutare a fondo il potenziale rischio di approvvigionamento idrico che potrebbe portare a un'interruzione delle operazioni.

Nel suo questionario CDP Water Security 2020, l'azienda ha trovato che "la siccità è il principale rischio potenziale per l'acqua, anche se la probabilità di siccità è 'improbabile'", sebbene il WRI Aqueduct Water Risk Atlas riveli che molte delle fonderie dell'azienda sono situate in aree a medio-alto rischio idrico.

Questo certamente non riguarderebbe solo TSMC, in quanto altri produttori di chip e aziende di produzione di elettronica a Taiwan potrebbero presto sperimentare interruzioni di funzionamento a causa di carenze di approvvigionamento idrico e altri eventi causati dal clima. La questione potrebbe essere peggiore per loro in quanto hanno meno risorse e competenze per risolvere il problema.

Questo è uno degli esempi in cui la comprensione e l'analisi delle divulgazioni Esg di un'azienda è fondamentale perché rivela un rischio operativo significativo. Continueremo a monitorare la situazione della siccità di Taiwan e i piani di emergenza che i produttori di chip stanno mettendo in atto per l'inevitabile futuro verificarsi di situazioni simili.