L'Ocf sospende un consulente finanziario

M. B. è stato sospeso per tre mesi dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Banca Mediolanum. Si legge tra l’altro nella delibera che “appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall’Albo, in quanto le condotte poste in essere dal consulente, sulla base di quanto è emerso in atti, non erano dirette, in ipotesi, ad arrecare un danno alla clientela”.