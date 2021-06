Esma, pubblicato il cruscotto dei rischi

L'Esma, autorità di regolamentazione dei mercati mobiliari dell'Ue, ha pubblicato il 3 giugno scorso il suo Risk Dashboard ("cruscotto dei rischi"), riferito al primo trimestre 2021. Nel documento si ritiene possibile un prolungamento dei rischi dovuti a correzioni del mercato, soprattutto in presenza di un generale disaccoppiamento dei prezzi dei titoli dai fondamentali economici. I mercati appaiono infatti oggi particolarmente sensibili sia alla volatilità, come nel caso "Gamestop", che al possibile impatto di altri fattori, come i vaccini, sulle quotazioni azionarie.

Oggi, secondo l'Esma, il rischio principale per i mercati finanziari dell'Ue è costituito da un'improvvisa rivalutazione del rischio, dovuta all'aumento dei livelli di debito pubblico e societario. In prospettiva futura, i rischi appaiono legati ad ulteriori, forse significative, correzioni di mercato, all'andamento delle aspettative del mercato sul sostegno della politica monetaria e fiscale e al ritmo della ripresa economica.