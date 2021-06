Bnl-Bnp Paribas Life Banker, 21 nuovi ingressi

Nel mese di maggio, nuova ondata di numerosi ed importanti ingressi in Bnl-Bnp Paribas Life Banker: Samuele Allevi a Bergamo; Sabina Cattani a Roma; Patrizio Fumelli sempre a Roma come anche Mario Gambino; a Palermo Giuseppe Giordano; nella Capitale Marco Luchetti; Enrico Orzini a Milano come Alessandro Tenconi; a Napoli Giovanni Tolino e a Roma Andrea Torquati; a Corridonia (Macerata) Enrico Sollini.

Undici professionisti già affermati a cui si aggiungono 10 giovani che, grazie al loro potenziale, cresceranno in fretta come già hanno fatto molti altri Life Banker junior, entrati nella Rete fin dalla sua nascita: Dario Caputo (Roma); Angelo Carozza (Roma); Alberto Catalano, Marsala; Andrea Ciampa, Milano; Federico Di Mauro a Catania; Marco Fava, Piacenza; a Riccione Nicola Hauss; Sabrina Liberotti a Pescara; Angelica Milani a Milano e Mattia Renna a Lecce.

Sono 60, dall’inizio del 2021, le new entry nella Rete, che attualmente ha 571 Consulenti Finanziari (516 Agenti e 55 Dipendenti), attivi sul tutto il territorio nazionale.

Ferdinando Rebecchi, responsabile Bnl-Bnp Paribas Life Banker: «Il nostro modello di “consulenza patrimoniale”, e lo dico con orgoglio, continua ad attrarre sia banker affermati e manager esperti sia giovani da far crescere in questa attività. Siamo sempre più convinti che il nostro essere una Rete realmente sinergica con Bnl e con le Società di Bnp Paribas in Italia sia un valore aggiunto ed un elemento distintivo e concreto a beneficio dell’attività e della professione dei nostri banker, oltre che nella gestione delle esigenze personali ed aziendali dei nostri clienti».