Fineco, a maggio cresce ancora il gestito

Nel mese di maggio la raccolta netta di Fineco raggiunge quota 734 milioni di euro (da 875 milioni di un anno fa), raggiungendo 5 miliardi da inizio anno senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo e confermando la nuova dimensione del percorso di crescita intrapreso da Fineco. Rispetto a maggio 2020 l’asset mix vede un netto miglioramento della componente gestita a € 628 milioni nel mese (+9% da € 576 milioni) pari all’86% della raccolta complessiva (rispetto al 66% di un anno fa). La componente amministrata si è attestata a € 21 milioni, la diretta a € 85 milioni.

I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di maggio a circa € 17 milioni. Il confronto rispetto a un anno fa vede una contrazione da € 21 milioni, a fronte di una volatilità di mercato nettamente inferiore. Il confronto con la media dei ricavi tra il 2017 e il 2019, quando la volatilità era su livelli simili a quella odierna, vede una crescita intorno al 53% grazie all’ampliamento della base di clienti attivi e alla continua innovazione dell’offerta. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa € 98 milioni (-8% a/a).

Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di Fineco, dichiara:

“Il mese di maggio registra ancora una volta una raccolta molto robusta che conferma il nostro focus sulla gestione dei risparmi. La forte crescita del gestito evidenzia l’efficacia delle iniziative messe in campo per stimolare una costruzione efficiente dei portafogli, accompagnate da un’accoglienza molto positiva per le soluzioni di FAM che registra dati di raccolta in continua crescita. Prosegue a pieno ritmo l’acquisizione di nuovi clienti sull’onda della forte richiesta di consulenza professionale. I dati di maggio confermano una crescita accompagnata da performance molto positive anche sul fronte del brokerage, nonostante un livello di volatilità piuttosto basso”.