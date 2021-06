L’accordo del G7 per un'aliquota minima per le multinazionali digitali

"Il 5 giugno il G7 ha concordato un quadro per un'aliquota fiscale minima globale per le grandi multinazionali. Se ne discuteva da tempo, pensando come obiettivi principali alle compagnie di internet più grandi come Apple, Facebook e Google (Alphabet)". Il commento di Mark Hawtin, investment director e gestore del Gam Star Disruptive Growth di Gam.

Il minimo concordato a livello globale è una tassa del 15% sui ricavi, anche se ci sono ancora richieste per aumentarla, dato che è solo marginalmente superiore all'attuale aliquota irlandese del 12,5%.

In generale, è l'Irlanda che viene usata da queste aziende per ridurre le loro tasse sugli utili internazionali. Va segnalato che la misura si rivolge ai profitti internazionali, non a quelli nazionali, quindi si applicherebbe a circa il 50% degli utili delle grandi compagnie internet.

Le autorità francesi vogliono un'aliquota più alta e ci sono stati suggerimenti che le aliquote pagate dovrebbero allinearsi con i paesi in cui i profitti sono guadagnati; questo potrebbe significare più vicino al 30% in paesi come Francia e Germania. È stato suggerito che l'aliquota si applicherebbe solo alle aziende che hanno un margine di profitto superiore al 10%. Un tale scenario escluderebbe Amazon che ha avuto un margine ante imposte del 7% secondo i principi contabili generalmente accettati (GAAP) nel 2020. A nostro parere, questo non si verificherà.

L'impatto economico dei dettagli da prima pagina è minimo; ridurrebbe gli utili per azione di circa il 2-3% in futuro. Qualsiasi accordo richiederebbe tempo per essere implementato e durante questo tempo le aziende sarebbero in grado di fare molto per mitigare l'impatto, per esempio, spostando la ricerca e sviluppo e le risorse ingegneristiche in quei paesi, aumentando così la base dei costi e riducendo la redditività.

Inoltre, si dovrebbe supporre che se un'aliquota fiscale globale fosse promulgata, allora dal lato opposto, paesi come la Francia dovrebbero far cadere la loro tassa digitale del 3% sulle entrate. Infine, gli analisti di Bank of America stimano che un aumento delle tasse negli Stati Uniti (potenzialmente dal 21% al 28% circa) proposto dall'amministrazione Biden avrebbe un impatto molto più significativo sugli utili.

In definitiva, mentre questa è una grande notizia da prima pagina con l'insolito risultato di paesi che lavorano insieme sulla legislazione, crediamo che il suo significato economico sulla base degli attuali dettagli sia per il momento trascurabile.