Allfunds e iCapital Network, partnership per la distribuzione di fondi di private market

Allfunds, una delle principali piattaforme europee di distribuzione di fondi e leader del settore wealthtech, e iCapital Network - società tecnologica finanziaria leader a livello globale nel facilitare un accesso efficiente agli investimenti alternativi per l’asset e il wealth management - hanno annunciato oggi una partnership strategica grazie alla quale iCapital fornirà opportunità di investimento nei Private Market, anche a integrazione delle soluzioni di sub-advisory attualmente disponibili per la rete di distributori globali di Allfunds.

Attraverso questa partnership, i distributori di Allfunds e i loro investitori individuali, insieme a piccoli investitori istituzionali, potranno utilizzare le soluzioni tecnologiche e i fondi di iCapital che consentiranno di accedere a un'ampia gamma di fondi di Private Market di gestori di prim'ordine su diverse aree geografiche e strategie - tra cui private equity, private debt e real asset – con soglie di investimento minimo inferiori. I fondi di private market saranno disponibili, tramite Allfunds Connect, per i distributori Allfunds, comprese le principali banche commerciali e private, in oltre 60 Paesi diversi.

Oltre alle capacità di selezione e strutturazione dei fondi, iCapital metterà a disposizione la sua soluzione tecnologica digitale che, negli investimenti alternativi, automatizza i processi di sottoscrizione e assistenza ai clienti durante l'intero ciclo di vita dell'investimento, eliminando le difficoltà operative e i processi manuali e cartacei che i consulenti e i loro clienti storicamente affrontano investendo nei mercati privati. La tecnologia di iCapital sarà integrata in Allfunds Connect, un ecosistema digitale di strumenti e servizi per l'analisi, la selezione e il trading di fondi per distributori e investitori.

I distributori di Allfunds beneficeranno della scala della piattaforma Allfunds che fornisce un accesso unico ed efficiente a prodotti e soluzioni di gestori di mercati privati, altrimenti molto difficili da raggiungere. L'integrazione della tecnologia iCapital in Allfunds Connect fornirà ai distributori un'esperienza di investimento e selezione digitale e una vera soluzione “one-stop” per le loro esigenze relative agli investimenti, sia liquidi sia illiquidi.

“Questa partnership con iCapital dimostra il nostro impegno sia a espandere la nostra offerta di prodotti nei mercati privati con le migliori soluzioni di terze parti per i nostri clienti Allfunds Connect, sia a continuare a ottimizzare la distribuzione dei fondi. La tecnologia di iCapital garantisce un'esperienza cliente digitale di livello superiore quando si investe in questa asset class, che sta diventando sempre più importante", ha affermato Juan Alcaraz, Ceo di Allfunds. "iCapital è un leader globale e un brand degno di fiducia nelle soluzioni di investimento alternative e siamo lieti di collaborare con loro per portare questa soluzione innovativa ai nostri clienti".

“Siamo estremamente entusiasti di stringere questa partnership con Allfunds e di supportarne l’impegno a essere in prima linea nell'ampliamento dell'accesso ai mercati privati", ha commentato Lawrence Calcano, Presidente e CEO di iCapital Network. "Questa partnership è emblematica dei grandi passi avanti compiuti da iCapital per fornire un migliore accesso, efficienza e trasparenza al settore globale del wealth management, sempre più alla ricerca di strategie di investimento nel mercato privato per i clienti".

“La creazione di ricchezza sta avvenendo sempre più al di fuori delle opportunità dei mercati pubblici comunemente disponibili per la maggior parte degli investitori. Questa partnership unica offre accesso alle opportunità di crescita e di diversificazione che i mercati privati possono fornire a banche e wealth manager per migliorare i portafogli dei clienti", ha aggiunto Marco Bizzozero, Head of International di iCapital Network. “Si tratta di una pietra miliare nella nostra espansione internazionale e siamo estremamente lieti di collaborare con Allfunds, leader mondiale riconosciuto nella distribuzione di fondi, per facilitare l'accesso alle opportunità di investimento sui mercati privati a un numero più ampio di investitori e consulenti”.