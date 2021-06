Fabbrica delle professioni lancia Onboarding

Fabbrica delle professioni, la prima Società di formazione indipendente in Italia dedicata alle reti di consulenza finanziaria e assicurativa e certificata ISO 9001, presenta OnBoarding, un progetto info-formativo dedicato ai bancari che desiderano intraprendere l’attività di consulente finanziario.

Si tratta di una novità assoluta nel panorama formativo del nostro Paese finalizzata a supportare il candidato durante il suo percorso di avvicinamento alla professione di consulente presso una rete rendendolo consapevole, da tutti i punti di vista, delle peculiarità della professione che andrà a intraprendere e di ciò che significherà questo passaggio alla libera professione, sotto ogni aspetto (fiscale, normativo, previdenza, remunerazione, organizzazione del lavoro, caratteristiche mandato agenzia, associazione categoria) e a prescindere dalle società mandanti.

Il percorso online avviene con l’ausilio di esperti specializzati, oltra alla figura di un tutor dedicato, e prevede anche un momento di coaching personalizzato per verificare la corrispondenza del proprio potenziale alla job description del ruolo. Le informazioni trasmesse sono oggettive e senza conflitto di interesse, grazie all’indipendenza dei formatori.

Fondata da Marina Magni, consulente finanziaria con oltre 40 anni di esperienza e la prima Area Manager donna in Italia, Fabbrica delle Professioni, di cui ricopre la carica di Project Manager e Vicepresidente, si presenta come progetto formativo completamente innovativo, senza corsi a catalogo se non quelli obbligatori per Ivass e Consob. Tutti i percorsi formativi sono progettati, infatti, in funzione delle esigenze del committente e sono caratterizzati da un approccio interdisciplinare fortemente concreto, operativo ed emozionale.

I formatori partner di Fabbrica delle Professioni hanno un’esperienza di aula su 110 aziende con oltre 9000 partecipanti ai corsi.