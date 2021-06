Vanguard quota su Borsa italiana Ftse North America Ucits Etf

Vanguard ha quotato su Borsa italiana l'Ftse North America Ucits Etf. Simone Rosti, country head di Vanguard per l’Italia, commenta: “Considerando il recente successo e l’aumento del numero di Etf che replicano gli indici Ftse (grazie alla loro metodologia forward looking), oltre alla crescente richiesta di portafogli modello da parte dei clienti, il Vanguard Ftse North America Ucits Etf è una soluzione che offre un’esposizione completa a un’asset class core”.

Vanguard ha inoltre finalizzato il cross listing su Borsa Italiana di tre classi di azioni di tipo Euro-Hedged:

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged ad accumulazione (ISIN: IE00BMX0B631)

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged ad accumulazione (ISIN: IE00BGYWFL94)

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged ad accumulazione (ISIN: IE00BFMXYY33).

Parlando di queste nuove classi di azioni, Simone Rosti ha aggiunto: “Molti consulenti finanziari e alcuni clienti wholesale non possono coprire il rischio valutario attraverso l’utilizzo di derivati. I corporate bond e i Treasury americani denominati in dollari sono strumenti fondamentali per la parte core del portafoglio, ma chi li utilizza ha spesso bisogno della copertura del rischio di cambio”.