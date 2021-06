Acquisizione di Lyxor da parte di Amundi, accordo quadro fatto

Amundi e Société Générale annunciano la firma, prima del previsto, dell'accordo quadro per l'acquisizione di Lyxor da parte di Amundi; l'avvio di negoziati esclusivi era stato annunciato il 7 aprile. La finalizzazione dell’operazione è prevista per la fine del 2021, previa approvazione delle autorità competenti in materia di regolamentazione e di concorrenza. Alcune attività di Lyxor sono escluse dall'ambito della transazione e mantenute da Societe Generale: le soluzioni strutturate di gestione patrimoniale destinate alla clientela dei mercati globali di Societe Generale e le attività di gestione patrimoniale dedicate alle soluzioni di risparmio e svolte per Societe Generale (reti di filiali e Private Banking), come la strutturazione di soluzioni di risparmio, la selezione dei fondi e la supervisione delle società di gestione patrimoniale del gruppo.