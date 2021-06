Banca Mediolanum, mille servizi nelle app: on air la campagna

Una campagna multi-soggetto per lanciare le novità estive di Banca Mediolanum: tre film ognuno dedicato a un nuovo servizio. Massimo Doris, amministratore delegato della Banca, ne è come sempre il volto protagonista e ne presenta le caratteristiche.

On air dall’11 giugno torna Selfy, l’offerta digitale di Banca Mediolanum. Massimo Doris, nella sua veste più digital friendly ancorché assolutamente istituzionale, ne racconta i servizi e i vantaggi.

Nel soggetto Selfy Shop una coppia di genitori acquista comodamente dal proprio divano di casa il regalo per il figlio grazie alla App che consente di scegliere direttamente dallo store digitale Mediolanum, pagando attraverso un finanziamento in tempo reale a tasso zero. Il ragazzo riceve in dono dai suoi genitori un fiammante monopattino e Massimo Doris partecipa, soddisfatto, alla felicità della famiglia.

Con SelfyCare vengono presentate le polizze assicurative facilmente attivabili dalla App e che consentono, nel caso di SelfyCare Travel, di trascorrere vacanze serene assicurando il viaggio anche solo per un determinato periodo, come avviene per le tre protagoniste di questo secondo spot. SelfyCare Pet è la copertura assicurativa che prevede il rimborso delle spese veterinarie per il proprio amico a quattro zampe oltre al rimborso da eventuali danni provocati a terzi, di cui Massimo Doris nello spot è testimone stupito.

A partire dal 18 giugno sarà, infine, trasmesso il film dedicato al nuovo servizio “Il mio bilancio” disponibile per tutti i clienti di Banca Mediolanum. Lo presenta Massimo Doris mentre si prepara a godersi una partita degli Europei di calcio insieme a un gruppo di amici. Si tratta del nuovo sistema che consente di aggregare in una unica App e di consultare in un unico ambiente tutti i conti e tutte le carte che il cliente possiede, non solo presso Banca Mediolanum, ma anche presso altri istituti affinché si possano avere sempre sotto controllo le proprie spese per una gestione più efficiente del risparmio.

Chiosa che accomuna tutti i soggetti è la promozione riservata a tutti i nuovi clienti, i quali accreditando lo stipendio sul proprio conto corrente Selfy, potranno ricevere in regalo un Chromebook Samsung di nuovissima generazione.

Gianni Rovelli, direttore Comunicazione e Marketing Commerciale di Banca Mediolanum commenta il nuovo servizio digitale il mio bilancio: “La pandemia ha portato a un’accelerazione nell’utilizzo della tecnologia e conseguentemente alla possibilità di una maggiore profondità di lettura dei dati da parte delle aziende. L’introduzione di PSD2 regala un’opportunità regolatoria di accesso teorico ai dati finanziari e dei flussi di cassa di conto corrente detenuti anche presso altre banche. Aggiungendo poi i dati socio-demografici del cliente che permettono di capirne il contesto famigliare, unitamente ai dati relativi alla sua propensione al rischio e completando infine con la contaminazione delle informazioni di interazione con il proprio Family Banker e provenienti anche dai social network, si può ottenere un profilo completo. Questa è la sfida che vogliamo intraprendere: attraverso questo nuovo strumento digitale intendiamo permettere al cliente un’inedita esperienza per pianificare al meglio il futuro in termini finanziari”.

Lo spot, la cui creatività è di nuovo firmata dall’agenzia Armando Testa, sarà on air dall’11 giugno all’11 luglio presidiando l’evento dei «Campionati Europei di calcio» e vedrà la messa in onda di film da 15’’e 30’’ sulle seguenti emittenti televisive: Mediaset, Rai e Sky.

In affiancamento alla campagna televisiva è stata pianificata una campagna radiofonica che vedrà il coinvolgimento delle principali emittenti nazionali, quali: RTL 102.5, Radio 101, Radio 105 e Virgin.

Sul mezzo stampa è stata pianificata la presenza di annunci pubblicitari sui principali quotidiani nazionali nel formato pagina intera a partire dal 21 giugno.

Sul mezzo internet sono state pianificate azioni di advertising attraverso l'impiego di creatività veicolate per tutto il periodo di campagna su portali e piattaforme online ad alta visibilità e attraverso i principali social network. Arricchiscono la pianificazione digital iniziative di affiliation e influencer marketing.