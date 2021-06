Ecco il miglior fondo equity di maggio

Secondo la classifica di Fida, nel mese di maggio in testa ai fondi equity ci sono tre fondi che fanno riferimento a titoli legati al settore aurifero: in prima posizione c’è Edmond de Rothschild Goldsphere A $, con un + 14,26% che porta l’andamento da inizio anno al + 8,43% e sui 12 mesi a + 1,50%. Al secondo posto per un’incollatura LO Funds World Gold Expert. P EUR Hdg, con + 14,19%, un risultato inferiore dall’inizio dell’anno (+1,52%) ma migliore sui 12 mesi (+14,76%). Terza piazza per CPR Invest Global Gold Mines A EUR Hdg, + 13,77% sul mese e + 6,79% da inizio anno.