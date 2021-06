Goldman Sachs lancia un’emissione obbligazionaria a tasso misto

Le nuove obbligazioni Goldman Sachs Tasso Misto Steepener Callable in Dollari Statunitensi con durata 10 anni salvo rimborso anticipato a discrezione dell’Emittente, offrono agli investitori flussi cedolari annuali fissi per i primi due anni e flussi cedolari annuali variabili con valore minimo e massimo, dal terzo anno fino a scadenza pari a due volte il differenziale tra il tasso Constant Maturity Swap in USD a 10 anni e quello a 2 anni. A scadenza è previsto il rimborso integrale del valore nominale nella valuta di denominazione. Inoltre, è prevista annualmente, a partire dal sesto anno fino al nono, la facoltà per l’Emittente a sua totale discrezione di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al 100% del valore nominale nella valuta di denominazione. Dato che il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale avvengono in Dollari Statunitensi, il rendimento complessivo delle Obbligazioni espresso in Euro è esposto al rischio di cambio tra i Dollari Statunitensi e l’Euro. Nel caso di deprezzamento dei Dollari Statunitensi rispetto all’Euro, l’investimento potrebbe generare una perdita in Euro. Il lotto minimo acquistabile è pari a 2000 dollari.