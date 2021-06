Kairos: cresce la squadra di private banker con l’ingresso di Rossetti e Toscani

Kairos, boutique d’investimento attiva nel settore dell’asset management e del wealth management, annuncia l’ingresso nel team di private banker di Mauro Rossetti e Giuseppe Toscani, entrambi provenienti da Credit Suisse Italy. Il wealth management ha sempre rappresentato una delle leve strategiche sulle quali Kairos ha interpretato lo sviluppo del business.

Mauro Rossetti, 50 anni, vanta una pluriennale esperienza nel wealth management, maturata dal 2000 al 2016 sulla clientela HNWI nel Private Banking di Monte dei Paschi di Siena e successivamente nel team HNWI di Credit Suisse Italy. Iscritto all’albo dei promotori finanziari, Mauro Rossetti ha iniziato la sua carriera in Credito Emiliano per poi passare nel 1999 in Banca Agricola Mantovana, entrata a far parte del gruppo Monte dei Paschi di Siena nel 2009. In MPS è stato Relationship Manager e poi Responsabile di uno dei centri Private di Milano.

Giuseppe Toscani, 49 anni, ha maturato un’importante esperienza sia nell’ambito dell’asset management che del wealth management. Da novembre 2016 ha ricoperto l’incarico di Senior Advisor del team HNWI di Credit Suisse Italy. Nel 2013 è stato Responsabile HNWI nell’Area Nord Ovest del Monte dei Paschi di Siena. In precedenza ha svolto diversi incarichi in Monte Paschi Private Banking, inizialmente come Portfolio Manager delle gestioni patrimoniali flessibili e absolute return dedicate al Private Banking e successivamente come Senior Investment Advisor Private Banking per i portafogli discrezionali e le GPA (Gestioni Patrimoniali Preventivo Assenso) dell’Area Territoriale Nord Ovest. Ha iniziato il suo percorso professionale in Vega Asset Management (ex Euroconsult SGR), specializzandosi nella gestione dei fondi tecnologici di cui si è occupato prima in Aletti Gestielle SGR (ex Gestielle Asset Manager SGR) e in seguito in Anima SGR (ex Monte Paschi Asset Management SGR), dove è stato anche responsabile dell’azionario USA, oltre a far parte del team obbligazionario per la gestione di fondi bilanciati e flessibili/absolute return.

Caterina Giuggioli, Sales Director di Kairos, ha così commentato: “Con l’ingresso di Mauro Rossetti e Giuseppe Toscani, che siamo felici di accogliere nel nostro team, prosegue la nostra strategia di crescita attraverso la selezione di professionisti altamente qualificati sui quali continueremo ad investire. Il nostro è un business fatto di competenze dove la componente umana ha un valore imprescindibile. Grazie al modello distintivo di Kairos, i nostri banker possono vantare l’accesso privilegiato all’expertise dei portfolio manager della fabbrica prodotto, offrendo ai clienti proposte sempre rapide e tempestive come l’attuale contesto di mercato richiede”.