Asset allocation: alla ricerca di valide alternative

"Forse alcuni investitori conservano nella propria memoria il decennio d'oro degli hedge fund negli anni '90, ma i tempi sono cambiati da allora". Il commento di Giacomo Calef, country manager di Notz Stucki.

La composizione del mercato si è evoluta, vista la maggior partecipazione di player istituzionali, ed il periodo medio di detenzione degli investimenti è diventato molto più breve. Negli scorsi anni, inoltre, diversi hedge fund hanno registrato performance deludenti, a causa dell’avvento degli Etf (che replicano gli indici di mercato a bassi costi) e dell’immenso Quantitative Easing promosso dalle Banche centrali.

Con la pandemia, invece, quale scenario si sta prospettando? Al momento bisogna porre attenzione, poichè i livelli di volatilità non sono ancora tornati ai livelli preCovid e gli spread sul credito sono ancora compressi. Dunque, come agire in questo contesto? Circa 23 anni fa abbiamo avviato una strategia Absolute Return con approccio multi strategy, diversificata su più gestori e progettata con l'obiettivo di generare rendimenti consistenti in tutte le fasi di mercato.

Tuttavia, lungo il percorso sono state riscontrate delle difficoltà, poichè l’investimento in alcuni hedge fund spesso comporta un sacrificio in termini di liquidabilità del portafoglio ed in molti casi le posizioni di investimento possono essere chiuse in un tempo minimo di tre mesi. Dodici mesi fa, pertanto, sono state apportate alcune modifiche per rendere il portafoglio più resistente ai drawdown del mercato, seguendo principalmente due direttrici.

La prima riguarda il processo di risk management: per ogni gestore viene attribuito un limite massimo di drawdown che, in caso di raggiungimento, comporta la liquidazione totale della posizione. La seconda, invece, riguarda la selezione dei gestori: oltre a ricercare una miglior diversificazione tra le strategie, è stato posto un focus su quelle piattaforme che presentano una dimensione limitata, in cui il gestore è più flessibile e più rapido nell’aggiustare il portafoglio durante i periodi più volatili.

Rispetto all’indice rappresentativo delle principali strategie absolute return, il nostro portafoglio si è dimostrato più solido (il peggior drawdown mensile stato del -0,39%), ed ha anche ottenuto una performance largamente migliore. Pertanto, alla luce dell’attuale contesto di mercato, crediamo che affidarsi ad un portafoglio ottimamente diversificato tra strategie e gestori sia una valida alternativa.

Attualmente, infatti, anche l’universo obbligazionario (spesso inteso erroneamente come “bene rifugio”) potrebbe costituire un detrattore per i portafogli: l’indice Barclays Global Investment Grade (denominato in euro con cambio coperto), che rappresenta le obbligazioni globali con alta qualità creditizia, nei primi 5 mesi del 2021 ha ceduto più di 2 punti percentuali.

Scenari post-covid: salute e benessere

L’emergenza sanitaria ha accresciuto un’importante consapevolezza sui temi della salute e del benessere, a tal punto che alcuni analisti si attendono una crescita dirompente negli anni a venire. La cosiddetta “Global Wellness Economy” oggi detiene un valore complessivo di circa 5,8 trilioni di dollari, che nel 2024 potrebbe quasi toccare la soglia dei 7 trilioni di dollari.

Inoltre, tra il 2018 ed il 2024, è stato stimato un tasso di crescita annualizzato di circa 7,1%. Tra i principali temi che ruotano attorno al trend del Wellness, si evidenzia in primo luogo quello dell’alimentazione, o healthy food, che riguarda il consumo di cibi e bevande per la condotta di uno stile di vita sano ed equilibrato.

Secondo le previsioni, si osservi che negli Stati Uniti il mercato di questo segmento potrebbe passare dai 42 miliardi del 2020 a più di 140 miliardi entro la fine del decennio in corso. Infatti, le abitudini sull’alimentazione basata sui tradizionali pasti giornalieri sta cambiando, in quanto i consumatori più giovani sembrano essere più propensi a sostituirli con snack semplici e salutari, sfruttando i canali digitali dell’E-Commerce.

A tal proposito, la multinazionale Mondelez ha stimato che la quota di vendite online della propria linea di business sugli snack potrebbe passare dal 20 al 28% nel post-Covid. In secondo luogo, invece, vorremmo menzionare il tema dell’attività fisica, o fitness, caratterizzatosi durante la pandemia per la rapida diffusione di servizi canalizzati attraverso piattaforme digitali (home fitness).

In particolare, molte aziende hanno predisposto un servizio che include sia App da scaricarsi sullo Smartphone, che dispositivi digitali wearable da utilizzarsi per l’attività. A tal proposito, si stima che a livello globale il totale degli utenti di tali applicazioni abbia superato 830 milioni ed alcune big tech ne hanno beneficiato.

Apple, ad esempio, che diversifica il proprio modello di business anche sul tema del wellness, oggi può contare su un mercato degli Smartwatch di circa 40 milioni di unità. Altri player invece, hanno preferito seguire la via dell’acquisizione d’azienda, ovvero un tipo di operazione che negli ultimi anni ha offerto molte opportunità nel segmento del Wellness (si pensi che tra il 2016 ed il 2020 sono stati finalizzati più di 800 deals). Google, ad esempio, a inizio 2021 ha completato l’acquisizione di Fitbit per 2.1 miliardi di dollari americani, che consentirà di rafforzare la propria posizione nel business dei dispositivi indossabili.