Ecco il miglior fondo bond di maggio

Secondo la classifica di Fida, nel mese di maggio in testa ai fondi bond c’è Candriam Bonds Emerging Markets C Dis $, con un + 4,85% che porta l’andamento da inizio anno a un – 0,31% e sui 12 mesi a + 3,48%. Al secondo posto per un’incollatura Candriam Bonds Global High Yield C Dis EUR, con + 4,77%, e un andamento positivo sia dall’inizio dell’anno (+1,30%) che sui 12 mesi (+9,97%). Terza piazza per HSBC GIF Brazil Bond A Dis $, + 3,51% sul mese, ma negativo sia da inizio anno (-4,05%) che sui 12 mesi (-6,27%).